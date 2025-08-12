Просроченные долги россиян по ипотеке и автокредитам резко выросли

Уровень просрочки россиян по автомобильным и ипотечным кредитам достиг во втором квартале 2025 года 35 и 95 миллиардов рублей соответственно. Таким образом, этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом этого года почти вдвое. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«Сейчас на банковском рынке резко ухудшилось качество обслуживания долгов. Накопление кредитного риска происходило в течение всего 2024 года», — пояснил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Значительное падение качества обслуживания россиянами ипотеки и автокредитов в первой половине 2025 года изданию подтвердили и в пресс-службе Центробанка. Там сообщили, что доля автомобильных кредитов с просрочкой более 90 дней достигла 4%, а ипотечных — 11,1%.

Представители регулятора пояснили, что уровень просрочки растет из-за вызревания ссуд, которые были выданы во время недавнего бурного роста рынка кредитования. По данным ЦБ, речь идет о периоде со второй половины 2023 года по первую половину 2024 года, когда банки активно выдавали ипотеку рискованным заемщикам, а на рынке автокредитования наблюдался всплеск продаж.

При этом в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) рассказали, что заемщики по ипотеке и автокредитам традиционно более дисциплинированы и как правило они копят подушку безопасности перед тем, как обратиться за кредитом. Растущая просрочка платежей таких клиентов указывает на то, что они столкнулись с серьезными трудностями или ухудшением финансового положения.