ФСБ обвинила Украину в вербовке пятерых пенсионерок для убийства российских военных

Федеральная служба безопасности России отчиталась о раскрытии операции украинских спецслужб, которые якобы пытались завербовать российских пенсионерок для совершения покушений на военнослужащих.

Как сообщили в ФСБ, речь идет о пяти российских гражданках пенсионного возраста. Все они стали жертвами телефонных мошенников, в результате чего лишились своих накоплений, а некоторые и принадлежащего им жилья. После этого мошенники, среди которых, как утверждают в ФСБ, были сотрудники украинских спецслужб, оказали на своих жертв «психологическое воздействие», убедив их в том, что потерянные деньги можно вернуть.

Для этого от женщин потребовали следить за указанными военнослужащими, а также передать им некие предметы, которые пенсионеркам велели забрать из тайников. Как заявили в ФСБ, эти предметы были замаскированными взрывными устройствами. На видео, опубликованном российской спецслужбой, видна, в частности, шахматная доска.

Как утверждает ФСБ, после передачи военным, закамуфлированные бомбы должны были дистанционно подорвать, что привело бы к гибели как военнослужащих, так и передавших бомбы женщин. В связи с этим в ФСБ завербованных пенсионерок назвали живыми бомбами.

В российской спецслужбе уточнилим, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о покушении н асовершение теракта оргшанизованной группой, а также незаконном обороте взрывчатки (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК).

О задержании завербованных пенсионерок ничего не сообщается. Однако на опубликованном спецслужбой видео одну из женщин уводят люди в масках.