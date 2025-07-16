Россияне назвали необходимый для счастья доход

Для того, чтобы быть счастливым и чувствовать удовлетворение от жизни, россиянину в среднем необходимо зарабатывать 257 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

По словам аналитиков, эта сумма на 3% превышает желаемый доход, который россияне озвучивали еще в сентябре 2024 года и на 47% больше, чем десять назад.

Согласно результатам нового опроса, сумма, необходимая для ощущения счастья у женщин, меньше, чем у мужчин. Так, женщинам достаточно зарабатывать 235 тысяч рублей в месяц, в то время как мужчинам требуется 280 тысяч рублей. При этом, тем, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц для удовлетворения от жизни нужно 200 тысяч рублей в месяц, а россиянам с зарплатой от 100 тысяч — 300 тысяч рублей.

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Аналитики также выяснили, что на размер желаемого дохода влияет и образование респондентов. Для сравнения, россияне со средне-профессиональным образованием хотели бы получать 221 тысячу рублей, тогда как выпускники вузов — 287 тысяч рублей.

Дающая ощущение счастья сумма, как стало известно, растет с возрастом. Молодежь до 24 лет утверждает, что им нужно 192 тысячи рублей в месяц, а россияне старше 45 лет заявили о желаемом доходе в 272 тысячи рублей.

В результатах опроса говорится, что дороже всех стоимость своего счастья оценивают жители Москвы — в 290 тысяч рублей в месяц. Следом идут жители Владивостока, которые заявили о необходимых им 276 тысячах рублей в месяц. На третьем месте — жители Санкт-Петербурга с 264 тысячами рублей. По данным аналитиков, запрос петербуржцев вырос на 10% по сравнению с сентябрем 2024 года.

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Отмечается, что в первую пятерку также вошли жители Ростова-на-Дону и Тюмени, назвавшие комфортным доход в 260 и 255 тысяч рублей соответственно. Самыми неприхотливыми оказались жители Кирова — по их словам, для ощущения удовлетворения от жизни им достаточно 204 тысячи рублей в месяц.

Опрос проводился с 16 июня по 14 июля 2025 года. В нем приняли участие взрослые жители 518 населенных пунктов. В общей выборке — 2500 человек, в городах с населением от 500 тысяч — 20,5 тысячи. В Москве и Санкт-Петербурге опросили по 1500 респондентов, в остальных крупных городах — по 500.