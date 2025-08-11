EN
Общество

Эксперт назвала «недооцененный» фактор успеха

2 минуты чтения 21:25

Профессор Школы бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете Сьюзи Уэлч рассказала о трех факторах, которые необходимы для долгосрочного успеха в карьере. Об этом сообщает Make it.

По словам Уэлч, несмотря на то, что удача имеет значение в карьерных успехах — это может выражаться, например, в том, где человек родился или насколько крепкое у него здоровье, — она не является ключевым фактором.

Свою триаду необходимых для карьерного успеха компонентов эксперт обозначила как PIE — от английских personal relationships (личные отношения), ideas (идеи) и execution (исполнение).

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

При этом под фактором «личных отношений» Уэлч подразумевает не профессиональные знакомства и нетворкинг, а отношения с друзьями на работе и вне нее. В этом случае эксперт советует не ожидать ничего взамен. «Возможно, когда-нибудь они смогут вам помочь, а может, и нет, но если и когда это произойдет, их помощь будет иметь больше смысла, чем любые контакты в социальных сетях», — объяснила свою точку зрения Уэлч.

Кроме того, по словам эксперта, чтобы стать успешным, человеку не нужно много идей, но среди них должны встречаться «хорошие». Под этим определением Уэлч подразумевает оригинальные идеи. «Это может быть что-то незначительное, например, замена бюрократического процесса на понятный и простой. Или маркетинговая акция, увеличивающая продажи на 3%, или изменение дизайна, повышающее эффективность промышленного продукта на 5%», — добавила Уэлч.

«Покажешь дорогу?»
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
Криминал14 минут чтения

Самым недооцененным фактором из всех триады эксперт назвала исполнение. В качестве примера она привела свою студентку, которая получила плохие баллы при прохождении теста на лидерство, но при этом умела доводить проекты до конца и быть «безупречным, точным и незаметным» исполнителем. Уэлч считает, что «любой менеджер в мире» будет готов пойти на все, чтобы заполучить себе в команду такого сотрудника.

