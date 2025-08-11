EN
Общество

СМИ: опубликованные журналистами фото дочери Путина оказались поддельными

2 минуты чтения 19:20

Телеграм-канал All Exclusive выяснил, что фотографии предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Елизаветы Кривоногих, которые опубликовало и затем удалило издание Bild, оказались отредактированными фотографиями 22-летней модели из Санкт-Петербурга Дарьи Аарон, сообщает The Insider. Также издание со ссылкой на утечку данных об авиаперелетах утверждает, что сейчас «значительную часть времени» Кривоногих проводит в России.

Неделю назад Bild заявил, что Елизавета Кривоногих, также известная как Луиза Розова и Елизавета Руднова, опубликовала в инстаграме фотографии со своим лицом и раскритиковала Путина. Издание отметило, что она впервые показала свое лицо полностью и рассказала о своей семье.

О чем с Путиным говорят «патриоты»? 
И почему он им никогда не ответит 
И почему он им никогда не ответит
Политика7 минут чтения

«Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою», — цитировал Bild предполагаемую дочь Путина.

Журналист Андрей Захаров обратил внимание, что цитаты, которые Bild связал с Розовой, совпали с якобы ее цитатами, которые опубликовал ведущий Ростислав Мурзагулов. Мурзагулов заявил, что получил комментарии дочери Путина, переписываясь с открытым аккаунтом в инстаграме, предположительно принадлежащем Розовой.

Захаров считает, что публичный аккаунт luizaroz__ может быть ненастоящим, так как он появился после расследования «Проекта» о Светлане Кривоногих, ее дочери Елизавете и их связи с Путиным. Также Захаров утверждает, что на известный ему настоящий аккаунт Розовой подписаны ее друзья, а на публичный — нет.

Сейчас все прошлые публикации в инстаграме luizaroz__ удалены или скрыты. Теперь там есть только одна фотография Аарон с прифотошопленным лицом Путина.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

После публикаций Захарова Bild удалил новость, заявив, что «различные телеграм-каналы» усомнились в подлинности инстаграм-аккаунта дочери Путина.

Ранее директор французской ассоциации Lʼassociation, в которую входят L Galerie и Studio Albatros, Дмитрий Долинский подтвердил, что у него работает Лиза Руднова. До этого художница Настя Родионова сообщила, что Руднова работает в галерее, которая проводит в том числе и антивоенные выставки российских и украинских художников.

