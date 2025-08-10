Прохладный и дождливый август ждет москвичей

Во второй декаде августа жителей столичного региона снова ожидают дожди и еще более прохладная погода. Прогноз в своем телеграм-канале дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сначала будут более теплые дни, а затем похолодает. В целом же разброс дневных температур в ближайшие 10 дней будет сохраняться в диапазоне от +19 до +25 градусов. Вторая декада августа, вероятнее всего, завершится с «небольшой температурной аномалией величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной», отметил синоптик.

Михаил Леус также подвел итоги первой декады последнего месяца лета. Он отметил, что средняя температура лишь немного превысила климатическую норму — «положительная температурная аномалия составила меньше полградуса». Температура воздуха находилась в диапазоне +20 до +27°градусов. При этом почти все время, за исключением трех дней, шли дожди. Выпало почти две трети (65%) нормы осадков за август.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что наибольшее количество осадков прогнозируется в понедельник 11 августа. Дожди ожидают жителей не только столичного региона, но также Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края, где температура воздуха сейчас опускается в ночные часы практически до нуля. Кроме того, дожди будут в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.

Ранее пользователи соцсетей задавались вопросом, почему этим летом в Москве и других городах России стало меньше тополиного пуха. По просьбе СМИ специалисты объяснили причины. Оказалось, что это связано, во-первых, с холодной и дождливой погодой в июне, а во-вторых — с возрастом деревьев, у которых сейчас как раз завершается период активного роста.