Криминал

Исчезнувшего 10 лет назад экс-главу «дочки» Внешэкономбанка задержали во время шоппинга в Дубае

2 минуты чтения 19:09 | Обновлено: 19:10

В Дубае российские спецслужбы задержали бывшего генерального директора компании «ВЭБ-Лизинг» Вячеслава Соловьева, сообщает The Insider.

По данным издания, это случилось в торговом центре Dubai Mall пятого августа. Люди в масках и камуфляже схватили Соловьева. Его супругу, попытавшуюся вмешаться, силовики оттолкнули. Бывшего топ-менеджера доставили в российское посольство в Дубае, а уже на следующий день отправили в Москву.

О Вячеславе Соловьева СМИ много писали в 2016 году. Тогда он загадочным образом исчез — просто не вышел на работу и прекратил отвечать на звонки. Больничный лист Соловьев, по словам его коллег, не оформлял, он также не писал заявление об увольнении по собственному желанию. Позже во Внешэкономбанке сообщили, что Соловьев якобы уехал на лечение в Швейцарию.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Позже финансовая проверка выявила убытки возглавляемого Соловьевым «ВЭБ-Лизинга» в размере 14 миллиардов рублей. В 2018 году стало известно, что Соловьев и несколько других топ-менеджеров компании стали фигурантами дела о мошенничестве. По версии следствия, они заключали сделки «на нерыночных условиях» с взаимосвязанными компаниями, завышали цены на транспортные средства в два раза и выводили средства в офшоры. В Transparency International обнаружили, что у Соловьева и троих членов его семьи есть паспорта Мальты.

По информации The Insider, около года назад спецслужбы установили местонахождение Соловьева и начали переговоры с властями ОАЭ, которые обычно отказывают в экстрадиции уехавших за границу подозреваемых. Помимо обвинений в мошенничестве, экс-главе «ВЭБ-Лизинга», как отмечает издание, инкриминируют шпионаж, что предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

The Insider также пишет, что операцией в Дубае лично руководил начальник управления собственной безопасности Службы внешней разведки генерал Александр Филатов, командир спецподразделения «Заслон». По информации издания, он входит в близкий круг главы «Роснефти» Игоря Сечина. 

