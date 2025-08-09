Десятки человек пострадали из-за взрыва на крупнейшем российском заводе соды

В Стерлитамаке 9 августа произошел взрыв на площадке «Башкирской содовой компании» (БСК) из-за которого пострадали более 30 человек человек, погибших нет. По данным пресс-службы компании, инцидент случился из-за разгерметизации трубопровода пиролизного газа.

В БСК уточнили, что повреждение произошло по сварочному шву. Взрыв, как отмечается, случился во время подготовки к плановому капитальному ремонту комплекса винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ), который на момент происшествия был остановлен.

Трубопровод был оснащен системой автоматического перекрытия клапана, что позволило быстро локализовать инцидент. По данным компании, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Согласно предварительной информации МЧС региона, в результате взрыва пострадали 38 человек, из них 31 был госпитализирован. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал в своем телеграм-канале, что 16 человек сейчас находятся в реанимации.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК).

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что из-за взрыва многие работники завода получили химические ожоги глаз и легких, а также отравление хлором. Телеграм-канал опубликовал видео очевидцев, которые сообщили, что на территории завода после взрыва «везде валяются» пострадавшие.

Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что за пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию». Проверка была связана с результатами мониторинга воздуха, который зафиксировал неоднократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, уровень формальдегида на предприятии превысил норму в 1,4 раза.

Отмечается, что одновременно на БСК прибыл и местный Роспотребнадзор. Его специалисты замерили воздух и обнаружили превышение концентраций 1,2-дихлорэтана в 1,3 раза, а в жилых районах поблизости — гидрохлорида в 1,6 раза. Вместо жестких мер чиновники, по данным Baza, ограничились «предостережением».

Сообщается, что Росприроднадзор обязал владельцев предприятия сократить вредные выбросы, проверить источники загрязнения, обеспечить эффективную работу очистных систем и оперативно информировать об опасных выбросах.