EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Десятки человек пострадали из-за взрыва на крупнейшем российском заводе соды

2 минуты чтения 16:50

В Стерлитамаке 9 августа произошел взрыв на площадке «Башкирской содовой компании» (БСК) из-за которого пострадали более 30 человек человек, погибших нет. По данным пресс-службы компании, инцидент случился из-за разгерметизации трубопровода пиролизного газа.

В БСК уточнили, что повреждение произошло по сварочному шву. Взрыв, как отмечается, случился во время подготовки к плановому капитальному ремонту комплекса винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ), который на момент происшествия был остановлен. 

Трубопровод был оснащен системой автоматического перекрытия клапана, что позволило быстро локализовать инцидент. По данным компании, угрозы жизни и здоровью населения нет.

Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
Общество8 минут чтения

Согласно предварительной информации МЧС региона, в результате взрыва пострадали 38 человек, из них 31 был госпитализирован. Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал в своем телеграм-канале, что 16 человек сейчас находятся в реанимации.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК).

Близкий к силовикам телеграм-канал Shot пишет, что из-за взрыва многие работники завода получили химические ожоги глаз и легких, а также отравление хлором. Телеграм-канал опубликовал видео очевидцев, которые сообщили, что на территории завода после взрыва «везде валяются» пострадавшие.

Телеграм-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что за пару дней до взрыва Росприроднадзор проверял «Башкирскую содовую компанию». Проверка была связана с результатами мониторинга воздуха, который зафиксировал неоднократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, уровень формальдегида на предприятии превысил норму в 1,4 раза.

Отмечается, что одновременно на БСК прибыл и местный Роспотребнадзор. Его специалисты замерили воздух и обнаружили превышение концентраций 1,2-дихлорэтана в 1,3 раза, а в жилых районах поблизости — гидрохлорида в 1,6 раза. Вместо жестких мер чиновники, по данным Baza, ограничились «предостережением».

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

Сообщается, что Росприроднадзор обязал владельцев предприятия сократить вредные выбросы, проверить источники загрязнения, обеспечить эффективную работу очистных систем и оперативно информировать об опасных выбросах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Мир
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
17:00
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Общество
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
00:01
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Общество
Я три года работала на вахте, и это не для женщин
Мужчины не воспринимали меня всерьез, вели себя отвратительно и часто домогались. Но я получила бесценный опыт
00:01 8 августа
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50 7 августа
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования