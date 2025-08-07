EN
Общество

Ученые изучили танцы какаду

2 минуты чтения 17:17

Ученые из австралийского Университета Чарльза Стерта выяснили, что попугаи какаду владеют примерно 30 разными танцевальными движениями, включая тряску головой, шаги в сторону и вращения телом. Об этом сообщает The Times.

По словам ученых, какаду могут воспроизводить уникальные танцевальные движения под музыку и комбинировать их разными способами. При этом, как пишет The Times, какаду считаются «хулиганами птичьего мира» и одновременно умными птицами.

В ходе исследования ученые просмотрели многочасовые записи поведения какаду в дикой природе и в неволе — всего 45 роликов, — а также давали попугаям послушать музыку и подкасты и оставляли их в тишине, чтобы понаблюдать за реакцией.

Среди песен, под которые танцевали какаду, была песня The Nights шведского диджея Avicii. Исследователи также дали птицам послушать музыку в стиле «прогрессив-хаус», предположив, что какаду вряд ли слышали такие песни ранее. В итоге попугаи танцевали даже в те моменты, когда музыки не было.

По словам ученых, по крайней мере 10 из 21 известного вида какаду любят танцевать буги-вуги. Исследователи предположили, что прослушивание музыки для птиц в неволе может способствовать их здоровью и счастью. Они также подчеркнули, что танец какаду является результатом сложных мозговых процессов, включая имитацию, обучение и синхронизированные ритмичные движения.

В работе отмечается, что способность танцевать под музыку была выявлена только у людей и попугаев, однако некоторые другие виды диких птиц тоже пользуются ритмичными движениями во время ухаживания за партнерами. При этом почему какаду танцуют в неволе, неизвестно.

