Эксперт рассказал о «тотальном обеднении речи» россиян

Руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко рассказал в интервью «Екатеринбургу онлайн» о причинах популярности его портала, влиянии безграмотности людей на экономику и о «тотальном обеднении речи» у россиян.
Рассуждая о вопросе штрафов за употребление мата, Деревянко заявил, что считает их бесполезными. По его словам, россияне пользуются матом, «чтобы восполнить пустоту» из-за низкого словарного запаса.
«Это тотальное обеднение речи, это скудность мышления. И вот в этом смысле самые действенные, эффективные меры, которые могли бы переломить эту тенденцию увеличения мата в обыденной речи, это расширение, повышение культуры речи, повышение интереса к чтению», — считает Деревянко.
Он также рассказал, что безграмотность населения влияет на экономику. В качестве примера он привел США, где, по его словам, низкий уровень грамотности приводит к ущербу в более чем два триллиона долларов ежегодно. Отчасти Деревянко объяснил это большим количеством мигрантов в стране, но отметил, что в России экономические потери из-за безграмотности «тоже существенны». Он рассказал, что на подготовку среднего нормативного акта у чиновников может уйти до полумиллиона рублей.
Как утверждает Деревянко, безграмотность также влияет на процесс коммуникации между людьми. «Наверняка вы сами в профессиональной деятельности, когда переписываетесь с людьми, тоже обращаете внимание на то, что ставим два-три вопроса, получаем ответ на один, и вот потери на коммуникациях — это тоже ведь время, оплата людей, ресурсы, ну и производительность, конечно же», — заявил эксперт.
Популярность портала «Грамота.ру» он объяснил тем, что на ресурсе содержится информация, написанная доступным для пользователей языком. Деревянко рассказал, что сотрудники портала пользуются в своей работе искусственным интеллектом, но он не может полностью заменить живых людей, поскольку в 80% случаев ИИ выдает неправильные ответы на вопросы пользователей из-за того, что при их подготовке он опирается на ошибочные данные в интернете.
Помимо этого, Деревянко отметил, что в рамках борьбы с безграмотностью нужно обратить внимание на то, каким языком написаны школьные учебники. По его словам, дети могут не понимать изложенные в них правила, поскольку им не позволяет это сделать маленький словарный запас.