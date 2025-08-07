Исследователи назвали число эмигрантов с работодателем в России

Примерно четверть россиян, эмигрировавших в 2022-2023 годах, сохраняют связи с российским рынком труда. Об этом говорят результаты опроса, проведенного РАНХиГС, которые были опубликованы в журнале «Проблемы прогнозирования».

Авторы исследования отметили, что чаще всего на российские компании продолжают работать женщины и те, кто неуверенно владеет английским языком, а реже всего — специалисты в сфере IT и молодые релоканты.

Наиболее тесные связи с российскими работодателями поддерживают бывшие москвичи, сообщили авторы исследования. При этом, по их словам, среди них есть те, кто перешел на дистанционный режим работы до начала войны и эмиграции.

Полученные результаты в РАНХиГС оценили позитивно. «Сохранение такого высококвалифицированного контингента российских работников — важный фактор смягчения острого кадрового дефицита современного рынка труда в России», — утверждают исследователи.

Ранее РАНХиГС провел исследование, в результате которого выяснил, что среди релокантов первых двух лет войны в Россию вернулся каждый десятый. При этом общее количество покинувших страну после начала вторжения в Украину россиян там оценили в 650 тысяч человек, что близко к результатам других независимых оценок, например, издания The Bell.

Оценка РАНХиГС числа вернувшихся релокантов резко разошлась с утверждениями российских властей. Так, бывший министр экономического развития Максим Орешкин еще летом 2023 года говорил, что вернулась половина уехавших после начала войны россиян.