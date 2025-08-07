Российские мужчины больше женщин доверяют ИИ

Российская платформа Mymeet.ai провела опрос среди двух тысяч россиян и выяснила, что мужчины более склонны доверять искусственному интеллекту, нежели женщины. Об этом сообщает РИА «Новости».

В исследовании сказано, что больше половины мужчин, 55%, доверяют искусственному интеллекту, тогда как уровень доверия среди женщин составил только 40%. Авторы объяснили это тем, что для женщин важно человеческое участие в принятии тех или иных решений, а также тем, что они больше заботятся об этических аспектах.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров Мир 7 минут чтения

В ходе опроса также выяснилось, что почти половина мужчин обращается к искусственному интеллекту каждый день, еще 40% — каждую неделю, а 13% респондентов вовсе им не пользуются. В то же время чуть больше трети женщин пользуются ИИ на ежедневной основе, 44% обращаются к нему раз в неделю, а 21% совсем не прибегают к таким технологиям.

При этом опрошенные женщины чаще пользовались сервисами с искусственным интеллектом, которые помогают заботиться о здоровье, получать образование и вести быт. Среди них оказались в том числе сервисы, которые предназначены для составления расписаний, и трекеры сна. В то же время мужчины чаще использовали ИИ для расшифровки встреч, анализа данных и других задач, требующих автоматизации процессов.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам Общество 11 минут чтения

Авторы опроса отметили, что полученные ими результаты свидетельствуют о «зрелом и осознанном подходе [к использованию ИИ] со стороны обеих аудиторий». Они добавили, что сервисы с искусственным интеллектом должны быть простыми и интуитивно понятными. В то же время 76% опрошенных, в основном женщины, заявили, что они хотели бы пройти обучение по работе с ИИ.

