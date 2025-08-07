СМИ рассказали о «цифровой оккупации» регионов Украины

Россия создала ботоферму для формирования лояльности жителей оккупированных территорий Украины Москве, сообщает «Агентство» со ссылкой на данные исследования DFRLab и OpenMinds.

Авторы доклада изучили почти три миллиона комментариев в 110 телеграм-каналах, предназначенных для жителей оккупированных Россией регионов Украины, а также жителей Харькова, Одессы и Николаева. Они считают, что в них работает сеть из более 3,5 тысячи аккаунтов, оставляющих комментарии, направленные на формирование положительного имиджа России.

Активность ботов направлена также на критику Украины, которая якобы забыла о своих жителях на оккупированных территориях. Боты распространяют нарратив о коррумпированности властей Украины, пытаются создавать образ государства-террориста, изображают Украину в качестве несостоявшегося государства и пишут нападки лично на президента страны Владимира Зеленского.

Пророссийские комментарии концентрируются на темах ремонта инфраструктуры, доступа к медицине, мобильной связи, восстановительных работах и поддержке комендантских часов, а также деятельности местных администраций, назначенных Москвой. Цель этой активности, как отмечает «Агентство», в создании образа постепенного улучшения жизни на территориях под контролем Москвы и подчеркивании активного участия государства в жизни людей.

Антиукраинские комментарии гораздо более персонализированы, чем пророссийские, отмечают исследователи. «Похвалу» за действия Москвы получает в основном только Владимир Путин, тогда как негативные комментарии про действия Киева и его союзников содержат гораздо больше упоминаний конкретных политиков. Каждый шестой комментарий ботов содержал критику Зеленского — его обвиняли в тирании, коррумпированности, употреблении наркотиков и нелегитимном нахождении на своем посту.

Многие комментарии ботов повторялись, однако несколько десятков тысяч из них были уникальными. Помимо явной пропаганды они также распространяли нарративы об ужасах войны и необходимости мирного сосуществования без прямого продвижения пророссийских идей.