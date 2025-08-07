Ученые связали время на свежем воздухе и психическое здоровье

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии провели исследование и выяснили, что даже 15 минут, проведенные на природе, могут значительно улучшить психическое здоровье тех, кто проживает в городе. Об этом сообщает The Independent.

Ученые отметили, что, исходя из анализа данных почти 5900 участников исследования, во время пребывания на природе людям не обязательно быть активными, чтобы почувствовать улучшения. Малоподвижное времяпрепровождение в зеленых зонах напротив оказалось более эффективным способом снижения негативных последствий для психического здоровья, чем активные занятия на природе.

Эксперты добавили, что пользу для психического здоровья приносят любые зеленые места в городе, но подчеркнули, что городские леса больше всего подходят для людей с депрессией и тревожностью. В исследовании говорится, что молодежь получает больше пользы от зеленых пространств, чем остальное население, поскольку «большинство расстройств психического здоровья возникают в возрасте до 25 лет».

При этом ученые обратили внимание, что найти парк или лес в шумном городе может быть трудно. В связи с этим исследователи заявили о готовности помогать тем, кто занимается городской планировкой. Они хотят заняться прогнозированием того, как увеличение площади зеленых насаждений может способствовать профилактике психических расстройств и снижению расходов на здравоохранение, а также принести «дополнительные преимущества» в виде снижения температуры воздуха и поглощения углерода.

«Если в городе 20% территории занимают зеленые насаждения или деревья, то сколько случаев психических расстройств можно было бы предотвратить, если бы эта доля увеличилась до 30%?» — задался вопросом ведущий автор исследования Линцзе Ли.

Ученые добавили, что, хотя большие городские парки и леса имеют «критическое значение», городские планировщики должны также включать в проекты городов «карманные парки» и посадки большего количества деревьев на улицах, чтобы помочь преимущества зеленых зон стали доступными в густонаселенных городских районах.

