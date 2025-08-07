EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые связали время на свежем воздухе и психическое здоровье

2 минуты чтения 14:58 | Обновлено: 14:59

Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии провели исследование и выяснили, что даже 15 минут, проведенные на природе, могут значительно улучшить психическое здоровье тех, кто проживает в городе. Об этом сообщает The Independent.

Ученые отметили, что, исходя из анализа данных почти 5900 участников исследования, во время пребывания на природе людям не обязательно быть активными, чтобы почувствовать улучшения. Малоподвижное времяпрепровождение в зеленых зонах напротив оказалось более эффективным способом снижения негативных последствий для психического здоровья, чем активные занятия на природе.

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
Общество11 минут чтения

Эксперты добавили, что пользу для психического здоровья приносят любые зеленые места в городе, но подчеркнули, что городские леса больше всего подходят для людей с депрессией и тревожностью. В исследовании говорится, что молодежь получает больше пользы от зеленых пространств, чем остальное население, поскольку «большинство расстройств психического здоровья возникают в возрасте до 25 лет».

При этом ученые обратили внимание, что найти парк или лес в шумном городе может быть трудно. В связи с этим исследователи заявили о готовности помогать тем, кто занимается городской планировкой. Они хотят заняться прогнозированием того, как увеличение площади зеленых насаждений может способствовать профилактике психических расстройств и снижению расходов на здравоохранение, а также принести «дополнительные преимущества» в виде снижения температуры воздуха и поглощения углерода.

«Белые женщины — люди третьего сорта»
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
Мир19 минут чтения

«Если в городе 20% территории занимают зеленые насаждения или деревья, то сколько случаев психических расстройств можно было бы предотвратить, если бы эта доля увеличилась до 30%?» — задался вопросом ведущий автор исследования Линцзе Ли.

Ученые добавили, что, хотя большие городские парки и леса имеют «критическое значение», городские планировщики должны также включать в проекты городов «карманные парки» и посадки большего количества деревьев на улицах, чтобы помочь преимущества зеленых зон стали доступными в густонаселенных городских районах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Мир
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
17:50
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Мир
«Белые женщины — люди третьего сорта»
Тысячи британских девочек годами пичкали наркотиками и насиловали. Полиция все знала, но ничего не делала
00:01 6 августа
Самый богатый должник в мире
Экономика
Самый богатый должник в мире
Госдолг США приближается к критической отметке и угрожает всем странам мира. Все правда очень плохо?
00:01 5 августа
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Общество
Я переехала в Барселону и купила квартиру мечты
Риэлтор говорил, что «за эти копейки» мы здесь ничего не купим, но я умею торговаться. Теперь жду пенсии
00:01 4 августа
Последний круиз
Криминал
Последний круиз
На океанском лайнере прямо посреди детективной викторины произошло настоящее убийство
17:00 3 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Психолог рассказал о привычках счастливых пар в будни
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования