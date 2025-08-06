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Общество

Выражение «токсичная маскулинность» назвали токсичным

2 минуты чтения 17:53

Выражение «токсичная маскулинность», используемое для описания поведения, связанного с женоненавистничеством, гомофобией и агрессивным поведением, стало токсичным и вызывает негативную реакцию у мужчин, считают эксперты. Об этом пишет The Independent.

Представители работающих с детьми организаций благотворительного сектора отмечают, что использование слова «маскулинность» в негативном ключе не является продуктивным методом общения с мальчиками. «Нам нужно помогать мальчикам и молодым людям обрести уверенность в себе, сострадание и более здоровые взгляды, а не демонизировать их», — рассказала генеральный директор программы Tender Сьюзи Макдональд.

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Журналисты отмечают, что работающие с детьми специалисты рассказывают о резко негативной реакции детей на слова о «токсичной маскулинности». По их мнению, если общество продолжит широко использовать этот термин, то мальчики могут не захотеть воспринимать информацию от помогающих организаций.

Некоторые из опрошенных журналистами экспертов высказались также о том, что эта фраза не только бесполезна в общении, но и наносит вред для коммуникации — она может стигматизировать людей и значительно упрощать сложные вопросы. Некоторые из черт маскулинности эксперты назвали «здоровыми», среди них — верность, мужество, сила, храбрость, стремление добиваться результата.

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Представители благотворительных организаций рассказали, что мальчики после употребления фразы «токсичная маскулинность» начинают воспринимать общение так, как будто говорящий считает проблемой именно их. Они отметили, что дети по своей природе не являются токсичными и «проблемными» — им нужно дать возможность понять, какие черты их поведения являются социально одобряемыми, а какие нет.

Эксперты начали предупреждать о том, что эта фраза лишь закрепляет стереотипы, практически сразу после ее вхождения в общественный дискурс, однако журналисты и политики продолжают говорить о «токсичной маскулинности», пишет The Independent. В ней, по мнению экспертов, изначально заложена негативная оценка именно маскулинности — они отмечают, что практически невозможно использовать слово «токсичный» вместе с любой демографической группой так, чтобы это не звучало в качестве осуждения такой группы.

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