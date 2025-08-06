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Политика

СМИ: Россия удвоила атаки на Украину после инаугурации Трампа

2 минуты чтения 13:15

С момента вступления в должность в январе 2025 года президента США Дональда Трампа количество ракет и беспилотников, которыми Россия атакует Украину, удвоилось. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на результаты собственных подсчетов.

Издание отмечает, что количество и масштаб российских ударов по Украине росло и во время правления предшественника Трампа Джо Байдена в 2024 года, однако после инаугурации Трампа этот рост заметно ускорился. Как утверждает Би-би-си, с возвращением Трампа к власти в США российские воздушные атаки достигли самого высокого уровня за всю войну.

Так, проанализировав ежедневные отчеты Военно-воздушных сил УКкраины о российских налетах, Би-би-си подсчитало, что с дня инаугурации Трампа 20 января и до 19 июля Россия выпустила по Украине 27158 боеприпасов, тогда как за последние шесть месяцев президента Байдена их было 11614.

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«Эта жестокая война была развязана некомпетентностью Джо Байдена, и она продолжается слишком долго», — заявила изданию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли. «Президент Трамп хочет положить конец убийствам, поэтому он продаёт американское оружие членам НАТО и угрожает Путину высокими пошлинами и санкциями, если он не согласится на прекращение огня», — добавила она.

При этом многие критики Трампа, как отмечает Би-би-си, обвиняют его в том, что своими действиями он поставил Украину в уязвимое положение. Так, по его указанию США дважды — в марте и июле — приостанавливал поставки Киеву американской военной помощи. Это происходило на фоне неуклонного роста российского производства беспилотников и баллистических ракет. По данным украинской военной разведки, только за последний год Россия нарастила собственное производство баллистических ракет на 66%.

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