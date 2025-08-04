Ночные звонки от начальства стали частью корпоративной культуры

Ночные звонки от начальства становятся все более типичным элементом корпоративной культуры, несмотря на их негативное влияние на психическое здоровье сотрудников. Об этом говорится в колонке Financial Times, посвященной культуре «на связи 24/7» и ее последствиям.

Автор приводит в пример бизнесмена и нынешнего министра торговли США Говарда Лютника, который, по данным The New Yorker, нередко получает звонки от Дональда Трампа после полуночи. Они обсуждают как экономические вопросы, так и личные темы вроде спортивных событий, свежих программ на телевидение или новых знакомых. Трамп в принципе имеет привычку звонить своим подчиненным среди ночи, говорится в статье. Так, во время своего первого срока он позвонил советнику по нацбезопасности Майклу Флинну в три часа ночи с вопросом: «Что лучше для экономики — сильный или слабый доллар?».

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Колумнист Financial Times приводит и другие свидетельства нормализации культуры «на связи 24/7». Креативный директор Pixar Пит Доктер признавался, что основатель Apple Стив Джобс также мог позвонить в любое время суток. А Илон Маск после покупки Twitter предложил сотрудникам выбор — работать «экстремально интенсивно» или уволиться. Он утверждал, что его команда трудится по 120 часов в неделю, тогда как госслужащие — только 40.

На фоне экономической нестабильности руководители все чаще отказываются от эмпатичного управления и стирают границы между работой и личной жизнью. Издание Wired сообщает, что некоторые стартапы в Китае и за его пределами активно внедряют режим 996 — с 9:00 до 21:00, шесть дней в неделю. На платформе LinkedIn можно найти вакансии, в которых прямо указано: «Мы работаем семь дней в неделю».

Исследования подтверждают, что культура «на связи 24/7» негативно влияет на психическое состояние сотрудников. Издание приводит данные, согласно которым тревогу вызывает не только сам факт вечерней или выходной переписки с начальством, но и ожидание возможного письма или звонка. Это явление становится особенно заметным на фоне гибких графиков и удаленной работы.