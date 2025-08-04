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Общество

Ночные звонки от начальства стали частью корпоративной культуры

2 минуты чтения 10:28

Ночные звонки от начальства становятся все более типичным элементом корпоративной культуры, несмотря на их негативное влияние на психическое здоровье сотрудников. Об этом говорится в колонке Financial Times, посвященной культуре «на связи 24/7» и ее последствиям.

Автор приводит в пример бизнесмена и нынешнего министра торговли США Говарда Лютника, который, по данным The New Yorker, нередко получает звонки от Дональда Трампа после полуночи. Они обсуждают как экономические вопросы, так и личные темы вроде спортивных событий, свежих программ на телевидение или новых знакомых. Трамп в принципе имеет привычку звонить своим подчиненным среди ночи, говорится в статье. Так, во время своего первого срока он позвонил советнику по нацбезопасности Майклу Флинну в три часа ночи с вопросом: «Что лучше для экономики — сильный или слабый доллар?».

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Колумнист Financial Times приводит и другие свидетельства нормализации культуры «на связи 24/7». Креативный директор Pixar Пит Доктер признавался, что основатель Apple Стив Джобс также мог позвонить в любое время суток. А Илон Маск после покупки Twitter предложил сотрудникам выбор — работать «экстремально интенсивно» или уволиться. Он утверждал, что его команда трудится по 120 часов в неделю, тогда как госслужащие — только 40.

На фоне экономической нестабильности руководители все чаще отказываются от эмпатичного управления и стирают границы между работой и личной жизнью. Издание Wired сообщает, что некоторые стартапы в Китае и за его пределами активно внедряют режим 996 — с 9:00 до 21:00, шесть дней в неделю. На платформе LinkedIn можно найти вакансии, в которых прямо указано: «Мы работаем семь дней в неделю».

Исследования подтверждают, что культура «на связи 24/7» негативно влияет на психическое состояние сотрудников. Издание приводит данные, согласно которым тревогу вызывает не только сам факт вечерней или выходной переписки с начальством, но и ожидание возможного письма или звонка. Это явление становится особенно заметным на фоне гибких графиков и удаленной работы.

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