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Общество

Застрявшего на семь дней в камнях набережной кота спасли

2 минуты чтения 16:48

Активисты смогли спасти кота, который провел семь дней в облицовке набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. У него повреждена лапа, животному предстоит обследование у ветеринара, после этого его заберут на передержку и начнут искать хозяина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на волонтерскую организацию «Кошкиспас».

Кот находился в отверстиях между камнями набережной на глубине около четырех метров, он пытался перемещаться в узких щелях облицовки. Впервые его заметили ночью 28 июля — голова животного была видна из отверстия в стене. С этого дня его пытались вытащить волонтеры при содействии местных властей.

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Быстро спасти кота не удалось из-за подъема уровня воды — за сутки она поднялась на 34 сантиметра и затопила единственный проход к животному. 30 июля кота попытались поймать с помощью петли, но он вырвался. Попытка соорудить кошколовку также не удалась — проплывавшие катера вызвали сильные волны, которые смыли приманку и загнали кота еще глубже в щель.

«Кошкиспас» пытались помочь коту каждый день, ему «периодически подпихивалась еда», сообщает RTVI. Поддержку волонтерам оказывали и городские власти — они предоставили им патрульный катер для регулирования судоходства рядом с местом нахождения кота. Около щели был вывешен плакат «Тихий ход», однако это не помогло — кот оказался очень пугливым.

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Спасатели поставили у щели клетку с приманкой, а затем начали продумывать альтернативный способ помощи животному. Они решили соорудить конструкцию из вентяляционной трубы и деревянной планки для прохода — однако кот успел выбежать из клетки до того, как закрылась дверь. Пока активисты искали стройматериалы для реализации новой идеи, кот снова пошел в клетку и на этот раз попался. Волонтеры отметили, что подозревают также наличие проблем с глазами у животного.

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