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Общество

Россиянин погиб при попытке взлететь на самодельном вертолете

2 минуты чтения 20:36 | Обновлено: 20:37

В Кировской области погиб 88-летний мужчина, собравший вертолет собственными руками. Он попытался подняться в воздух на самодельном летательном аппарате, но тот разрушился при запуске двигателя. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации районных экстренных служб, вертолет не успел оторваться от земли. Во время запуска двигателя, когда он еще находился на площадке и набирал мощность, от конструкции отсоединились лопасти несущего винта — одна из них пробила пилоту голову. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в местную больницу, где позже скончался.

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По данным правоохранительных органов, погибшего звали Владимир Трапезников. Он проживал в Омутнинском районе Кировской области и был известен как самоучка-изобретатель. По информации местных СМИ, с детства он мечтал стать пилотом, но в итоге работал водителем в лесозаготовительной компании. В свободное время собирал летательные аппараты, которые сам же испытывал. В 1985 году один из его аппаратов успешно поднялся в воздух — об этом сняли короткий сюжет для киножурнала «Панорама». По данным РИА «Новости», за свою жизнь Трапезников создал пять летающих машин. Он погиб во время попытки запуска последней.

Супруга погибшего Людмила Трапезникова рассказала журналистам, что накануне он заводил самодельный вертолет — и тот работал исправно. На следующий день он попросил жену прийти к обеду, чтобы она сфотографировала, как он будет подниматься в воздух. 

«Я не дошла до него 100 метров, услышала хлопок. Подхожу — лежит. Первое, что я спросила: «Живой?» Говорит: «Живой». Я не думала, что он умрет. Ну упал и упал, но живой», — говорит Трапезникова. Она подчеркнула, что обычно ее муж надевал шлем при испытаниях самодельных машин, но в этот раз оказался без шлема. Трапезников скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

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