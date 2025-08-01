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Общество

«Пророчество» в комиксах отпугнуло туристов от Японии

2 минуты чтения 19:49

Япония зафиксировала заметное снижение туристического потока из стран Азии в минувшем июне. Как выяснилось, поводом стала завирусившаяся в соцсетях информация о пророчестве из японской манги о грядущей «катастрофе». Об этом пишет CNBC.

Речь идет о переиздании манги Watashi ga Mita Mirai Kanzenban («Будущее, которое я видела. Полное издание») художницы Рё Тацуки. Впервые она была опубликована в 1999 году, и на обложке тогда упоминалось предсказание «катастрофы в марте 2011 года». Именно а марте 2011 года в Японии произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории, которое унесло почти 20 тысяч жизней и привело к аварии на АЭС «Фукусима-1». А в описании переиздания 2021 года утверждалось, что автору приснились новые «пророческие сны» — в том числе о том, что «настоящая катастрофа случится в июле 2025 года», сообщает CNBC.

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По словам представителя гонконгского турагентства WWPKG Си Эн Юэн, слух о страшном пророчестве активно распространялся в Гонконге через СМИ, телевидение и YouTube. По данным Национальной туристической организации Японии (JNTO), число туристов из Гонконга в июне упало на 33,4% по сравнению с прошлым годом. В мае спад составлял 11,2%. Собеседник CNBC уточнил, что его агентство зафиксировало 50-процентное снижение бронирований и запросов на поездки в апреле и мае.

Туристы из других стран Азии также меньше интересовались Японией в начале лета. Так, замедлился приток путешественников из Южной Кореи: если в мае рост составлял 11,8% в годовом выражении, то в июне — только 3,8%. Аналогичная динамика наблюдалась и в Тайване — с 15,5% в мае до 1,8% в июне. В целом, по данным JNTO, если с января по май число иностранных туристов в Японии росло в среднем на 24% по сравнению с предыдущим годом, то в июне этот показатель снизился до 7,6%.

Дополнительным фактором, усилившим тревожность, стала публикация японской газеты Asahi Shimbun. В начале года она со ссылкой на метеорологов написала, что вероятность крупного землетрясения в Японии в ближайшие 30 лет увеличилась до 80%. В сочетании с распространенным в соцсетях «пророчеством» это, по мнению собеседников CNBC, создало «идеальный шторм», который мог повлиять на поведение туристов. При этом Метеорологическое агентство Японии подчеркнуло, что повышение вероятности землетрясения не означает, что оно действительно произойдет.

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