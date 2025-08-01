Covid-19 и грипп оказались способны пробуждать раковые клетки

Респираторные заболевания, в число которых входят грипп и Covid-19, оказались способны пробуждать «спящие» раковые клетки и провоцировать их распространение, пишет The Independent со ссылкой на результаты работы ученых из США.

Диссеминированные опухолевые клетки, отделяющиеся от первичной опухоли и способные распространяться на отдаленные от нее органы, могут пробуждаться при активации иммунного ответа на респираторные заболевания, считают исследователи.

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Ученые провели опыты на мышах — они показали, что заражение этих животных Covid-19 или гриппом приводило к массовому росту метастатических клеток в легких в течение нескольких дней после распространения вируса. Исследователи пришли к выводу, что этот процесс был вызван интерлейкином-6, который «разбудил» клетки. Это вещество выделяется организмом во время иммунного ответа на инфекцию или травму.

«Респираторные вирусные инфекции не просто пробуждают клетки. Эти вирусы также заставляют их разрастаться до колоссальных размеров», — рассказал один из авторов исследования Джеймс ДеГрегори из Медицинской школы университета Колорадо в США. Он сравнил «спящие» клетки с тлеющими углями в костре, а респираторные вирусы — с сильным ветром, который вновь раздувает пламя затухающего костра.

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Другие исследования показали, что аналогичный эффект может наблюдаться не только у мышей, отмечают журналисты. Ученые проанализировали данные Биобанка Великобритании и пришли к выводу, что у онкобольных, сдавших положительный тест на Covid-19, риск смерти от рака оказался почти в два раза выше по сравнению с теми, кто не болел ковидом.

Ученые отмечают, что эти данные применимы лишь к периоду до изобретения вакцины от ковида, сообщает The Independent. Они рекомендуют людям с онкологическим анамнезом соблюдать меры предосторожности против респираторных вирусов. Среди них есть и прохождение вакцинации.