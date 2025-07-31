Россиянка рассказала об опыте жизни с зависимостью

В 2020 году 20-летняя Софья Назарова (фамилия изменена по просьбе героини) впервые попробовала наркотики, затем стала иногда употреблять их «для отдыха». Но вскоре она стала зависима от них. Назарова занималась сексом за наркотики, обманывала близких и скрывала свою зависимость. Свою историю она рассказала «Холоду».

Назарова училась в медицинском колледже на медсестру, но во время учебы ей было тяжело и тревожно. Она стала выпивать, заниматься селфхармом, а потом попробовала наркотики.

«Парень протянул мне шприц. Я спросила, что это, и он ответил: “Мефедрон”. Он уверенно сказал, что это лучшее, что случится со мной в жизни. И я согласилась попробовать», — рассказала Назарова про тот день.

Я занималась сексом за наркотики Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые Общество 7 минут чтения

После этого она три дня употребляла вместе со знакомым, а потом почувствовала себя плохо и решила, что больше не свяжется с наркотиками. Но уже через два месяца она снова приняла мефедрон, а затем стала употреблять его регулярно. Назарова скрывала это от своего молодого человека, родственников и друзей.

«Через полгода привычных доз стало недостаточно — мне уже было нужно в два раза больше. Постепенно наркотики встали на вершину пирамиды моих потребностей, и мне становилось сложнее контролировать происходящее», — рассказала она.

Вскоре Назарова начала заниматься сексом, чтобы оплатить себе дозу. По ее словам, она не испытывала вины перед партнером или ненависти к себе, потому что наркотики были для нее важнее всего.

В 2022 году она рассказала другу, живущему в другом городе, про свою зависимость. Он предложил помочь ей бросить употребление, и она переехала к нему. В течение двух месяцев он запирал ее в квартире и не давал пользоваться интернетом, чтобы она не могла достать наркотики. Но Назарова все равно сорвалась и вернулась к прежнему образу жизни.

Подробнее об истории Назаровой читайте в новом материале «Холода». Вторая часть истории выйдет на «Холоде» уже на следующей неделе.