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Новости

Страны Запада испугались иранской разведки

2 минуты чтения 20:07 31 июля | Обновлено: 20:08 31 июля

США, Великобритания и еще 12 западных стран заявили о растущей угрозе со стороны агентов иранской разведки, сообщает Financial Times.

В совместном заявлении государства высказали свои опасения по поводу якобы имеющихся у Ирана планов преследовать, похищать и убивать людей на своей территории. Иранские агенты, по мнению западных стран, начали активно сотрудничать с преступными группировками.

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Телеканал Al Arabiya публикует полный список стран, подписавших заявление. В него входят Албания, Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Швеция, Великобритания и США. Правительства этих государств потребовали от Ирана немедленно прекратить то, что они считают незаконной деятельностью.

В заявлении также отмечается, что действия иранской разведки западные страны считают нарушением своего суверенитета. Целями иранских властей, по мнению западных политиков, являются диссиденты, граждане еврейского происхождения и журналисты. 14 стран пообещали выработать совместные меры для противодействия политике Ирана.

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В мае 2025 года власти Великобритании предъявили обвинения трем гражданам Ирана, которые, по их данным, планировали слежку, сбор данных и разведку с целью совершения «серьезных актов насилия» в отношении неназванного лица на территории страны.

Иран также включен в список иностранных держав, представляющих угрозу безопасности или интересам Великобритании. Все, кто работает на Иран, Корпус стражей исламской революции или иранские спецслужбы должны зарегистрироваться — отказ от соблюдения этого требования может привести к тюремному заключению.

Летом прошлого года телеканал CNN сообщал, что власти Ирана могли планировать покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Сообщение об этом якобы поступило в Секретную службу страны и избирательный штаб политика. Иран официально опроверг эту информацию через своих представителей в ООН.

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