Депутат пообещал «сломать ебало» россиянину и извинился за это

Председатель городской думы Томска Сергей Сеченов во время встречи с местными жителями пообещал «сломать ебало» и «снять голову» одному из них. Видео инцидента опубликовал журналист Андрей Остров в своем телеграм-канале.

«Возможно, это ИИ и председатель Думы Томска, ветеран СВО никогда не употребляет публично таких слов, как “е..ло”, даже если собеседник очень приставуч. Как бы там ни было, но надо учиться общаться с избирателями», — подписал ролик Остров.

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На видеозаписи слышно, как депутат потребовал от разговаривающего с ним мужчины говорить «тише на три тона» и пообещал «сломать ебало», если тот «еще раз «тыкнет»». После этого Сеченов переключился на диалог с рядом стоящей женщиной.

Позже он выложил в своем телеграм-канале пост, в котором подтвердил, что он стал участником словесной перепалки с жителями Вокзальной улицы. По его словам, конфликтная ситуация возникла между жильцами двух домов из-за «размещения контейнерной площадки». Он также пожаловался, что в сеть попал лишь отрывок из разговора.

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«Очень жаль, что нет полного видео той встречи, где видно, что на протяжении всего времени этот человек провоцировал скандал и оскорблял окружающих. Ситуация была довольно накаленной, но все держали себя в руках. Однако, когда от гражданина посыпались оскорбления в адрес женщин, я не мог терпеть. Никому не позволю оскорблять женщин!» — написал Сеченов.

Он извинился перед жителями Томска и написал, что его поведение, вероятно, было «довольно грубым».

«Сибирский экспресс» отмечает, что в 2022–2023 годах депутат был командиром штурмового отряда «Гром» и после этого был главой штаба парашютно-десантного батальона в Пскове. По данным издания, у Сеченова есть медали «За возвращение Крыма» и «Участника военной операции в Сирии». В феврале 2022 года он участвовал в войне в Украине, получил ранение и после устроился инженером связи в ООО «Газпром трансгаз Томск». Депутатом его выбрали в сентябре 2024 года.