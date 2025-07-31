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Политика

Проигравший выборы жене своего водителя мэр российского города избрался со второй попытки

2 минуты чтения 14:27 | Обновлено: 15:08

В городе Березовский, который расположен недалеко от Екатеринбурга в Свердловской области, депутаты местной думы проголосовали за избрание действующего мэра города Евгения Писцова на новый срок. Об этом сообщает местное издание 66.ru

В публикации отмечается, что за Писцова проголосовали 16 депутатов из 25, еще двое испортили бюллетени, их признали недействительными. По информации издания, областным властям удалось договорится с депутатами. Они согласились поддержать кандидатуру Писцова при условии, что после губернаторских выборов он перейдет на работу в региональное правительство. Собеседники издания рассказали, что Писцов может стать заместителем одного из региональных министров. 

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Единственным соперником Писцова в этот раз был его заместитель по социальным вопросам Артур Садреев, который в итоге не получил ни одного голоса. 

Ранее между мэром Березовского и депутатами городской думы произошел конфликт, в результате которого будущее Писцова на посту главы города оказалось под вопросом.

На голосовании, которое прошло в конце января этого года, соперником Писцова стала Юлия Маслакова — жена его личного водителя. Кандидатуру Маслаковой, которую называли техническим кандидатом, тогда поддержали 17 депутатов, что обеспечило ей победу. Тогда депутаты говорили, что голосовали не за Маслакову, а против Писцова.

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После выборов Маслакова заявила, что не будет работать в «атмосфере конфликта». В должность мэра она не вступила и подала иск в суд с требованием отменить результаты голосования. Она утверждала, что взяла самоотвод непосредственно перед финальным голосованием, однако ее фамилия все равно осталась в бюллетене. Таким образом она была избрана мэром против своей воли.

Несмотря на возражения представителей городской думы, подчеркивавших, что у этого органа нет полномочий для принятия самоотвода от кандидатов и внесении изменений в список претендентов, суд удовлетворил иск Маслаковой и признал ее избрание незаконным.

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