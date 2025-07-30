России предсказали жару до 10 градусов выше нормы

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни в нескольких российских округах ожидается аномальная жара на 6–10 градусов выше нормы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, аномально жаркая погода придет в Северо-Западный, Центральный и Южный федеральные округа. Так, в Мурманской, Псковской, Архангельской, Новгородской областях, Ненецком автономном округе и Карелии обещают до 32 градусов тепла из-за облачности и антициклона. В Ленинградской области синоптики прогнозируют до 33 градусов, при этом в Московской области настолько высоких температур они не ожидают.

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Кроме того, жителям Центрального федерального округа, помимо жары до 31 градуса, сообщили о штормовом предупреждении. В южной части России обещают до 40 градусов жары в Адыгее и до 42 градусов в Калмыкии.

«В Краснодарском крае редчайший случай: в Сочи и других приморских городах температура будет доходить до 38 градусов. Обычно море является сглаживающим фактором, но сейчас происходит сильная адвекция (перемещение воздуха, а вместе с ним и его свойств, в том числе температуры и влажности — Прим. «Холода») теплых воздушных масс из регионов Ближнего Востока», — объяснил Вильфанд.

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По его словам, на Северном Кавказе ожидается «сильнейшая жара»: до 36 градусов в Чечне и до 38 градусов в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Эксперт также рассказал, что жара придет на Дальний Восток. Так, на Чукотке в начале августа синоптики ожидают до 27 градусов, что на шесть-семь градусов выше нормы, а на Сахалине — 29 градусов. В Хабаровском крае дневная температура будет выше нормы на 6–10 градусов и дойдет до отметки в 32 градуса.

