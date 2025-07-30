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Общество

Назван возраст снижения уровня счастья у россиян

2 минуты чтения 22:46 30 июля

Россияне в возрасте 30 лет и 50–54 лет испытывают наибольшее ощущение снижения уровня счастья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и компании «Ромир», в котором приняли участие более двух с половиной тысяч человек.

«Любопытную картину показывает возрастная динамика счастья. Уровень субъективного благополучия в течение жизни формирует так называемую U-образную кривую. Два наиболее заметных снижения приходятся на периоды около 30 лет и 50-54 лет. Это соответствует международным исследованиям, проведенным в США, Германии, Японии и странах Евросоюза», — заявили эксперты.

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По их мнению, после 35 лет россияне создают семьи и достигают «профессиональной устойчивости». После 55 лет уровень счастья также растет — это, вероятно, объясняется тем, что в этом возрасте у россиян появляется больше свободного времени, которое они могут посвятить как новым хобби и увлечениям, так и семье.

Результаты исследования показали, что 65% опрошенных удовлетворены своей жизнью и 63% респондентов считают себя счастливыми. При этом на результаты не повлияла разница в доходах среди россиян. Так, уровень счастья у людей с доходом до 50 тысяч рублей и более 100 тысяч оказался примерно одинаковым.

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Респонденты назвали самыми значимыми для них источниками счастья семью и взаимоотношения с близкими, здоровье и финансовое положение. «Причем существенную роль также играет тип семейных отношений: уровень счастья среди тех, кто официально состоит в браке, оказался выше на девять процентных пунктов, чем среди тех, кто живет в гражданском союзе», — отметили авторы исследования.

По их мнению, уровень счастья также растет с появлением в семье детей. При этом респонденты рассказали, что он меняется в зависимости от формы занятости: работающие на себя предприниматели оказались самой счастливой категорией россиян. За ними идут те, кто работает в найме. Наименьший уровень счастья оказался у тех, кто находится в поиске работы, особенно у мужчин.

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