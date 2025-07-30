Пришедший на работу на час раньше сотрудник умер и оставил семью без выплат

В китайском городе Сиань 50-летний охранник пришел на работу пораньше и умер. Работодатель отказался признать его смерть связанной с работой и не выплатил компенсацию семье. Об этом сообщает South China Morning Post.
По информации издания, все случилось в середине июля в жилом комплексе в провинции Шэньси. Мужчина по фамилии Чжоу пришел на работу около семи утра — на час раньше положенного. Он позавтракал в комнате охраны, после этого ему стало плохо и он потерял сознание. Чжоу доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Согласно данным SCMP, в помещении, где Чжоу находился до начала смены, не было кондиционера, а в день происшествия температура в Сиане превышала +35 °C. Несмотря на то, что мужчина находился на территории рабочего объекта, руководство компании отказалось признать случившееся несчастным случаем на производстве. Семье умершего не выплатили компенсацию.
Этот случай спровоцировал резкую волну критики в адрес работодателя, отмечает газета. В социальных сетях пользователи осудили компанию и назвали ее действия «бессердечными». Многие комментаторы также выразили сочувствие семье погибшего, отметив, что он был «примерным работником» и пользовался уважением в местном сообществе.
В мае СМИ писали о другом резонансном случае смерти на рабочем месте, тоже в Китае. В Пекине на фабрике умер охранник, при этом в момент смерти он занимался сексом со своей девушкой. Родственникам мужчины сначала отказали в компенсации, заявив, что инцидент нельзя расценивать как несчастный случай на работе. Однако спустя годы судебных разбирательств близким удалось доказать обратное. Одним из главных аргументов стал тот факт, что охранник работал без выходных и почти не покидал фабрику.