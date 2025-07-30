Большинство москвичей поддержали сиесту в жару

Идею о введении послеобеденного отдыха в жару поддержали 60% работающих москвичей, тогда как против такой идеи высказались лишь 17%. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, которые публикует РБК.

Сторонников введения сиесты оказалось больше среди молодых работников. Так, ее поддержали 68% опрошенных в возрасте до 34 лет. Также в пользу такого нововведения высказались 49% респондентов старше 45 лет. При этом 71% опрошенных рассказали, что из-за жаркой погоды работодатели разрешили им некие вольности в дресс-коде.

10 июля Роспотребнадзор распространил рекомендации для работодателей по введению щадящего режима работы в жару. Так, в ведомстве заявили, что при достижении температурой в рабочем помещении уровня в 28,5°C, следует сократить рабочий день на час, при 29°C — на два, а при 30,5°C и выше — на четыре часа.

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Согласно данным SuperJob, о выполнении рекомендаций властей заявили представители 24% компаний-работодателей Москвы и Московской области. Авторы опроса отмечают, что в прошлом году таких компаний было лишь 20%. Однако о том, что у них на работе ввели щадящий режим из-за жары, сообщили лишь 3% принявших участие в опросе жителей столицы и области.

Авторы опроса полагают, что столь сильное расхождение может быть связано с тем, что работодатели и их сотрудники по-разному представляют себе «щадящий режим» работы.

28 июля в Москве из-за жары был объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать до вечера 30 июля. Согласно прогнозам синоптиков, днем температура в столице поднимется до +31°C. Ранее в июле в Москве уже было зарегистрировано несколько температурных рекордов. Так, 11 июля стало самым жарким днем с начала года – тогда температура в столице достигла +34,1°C.