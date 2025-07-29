Мужчина снимал девушку под юбкой в московском метро

В минувшую пятницу, 25 июля, пассажиры московского метро остановили мужчину, который снимал девушку под юбкой на эскалаторе в переходе между станциями «Тверская» и «Чеховская. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, незнакомец попытался уйти, но другие мужчины вокруг заставили его удалить видео в их присутствии.

«Сначала один парень заметил, начал говорить ему “Ты че делаешь? Удаляй”. Я поняла, что это про меня. Этот фотограф начал быстро подниматься, парень его остановил, они поднялись и заставили его удалить при них. После этого фотограф быстренько удалился, я не знала, что делать, просто сказала “Спасибо”, они ответили мне “Будьте осторожны”, мы разошлись», — рассказала девушка, которую мужчина снимал на эскалаторе.

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально Общество 24 минуты чтения

По ее словам, в момент случившегося она растерялась и испугалась. Девушка поблагодарила тех, кто заставил незнакомца удалить видео, и добавила, что намерена написать заявление в полицию.

Издание «Коса» обратило внимание, что это уже не первый подобный случай в московском метро. Так, полтора месяца назад блогер Анна Павлова выложила в своем инстаграме видео под названием «Как я поймала извращенца». В нем она рассказала, что заметила, как на «Новослободской» неназванный мужчина снимал ее под юбкой.

Этих девочек воспитывают как мальчиков Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей Мир 13 минут чтения

Девушка сразу написала на него заявление, однако следователи, найдя мужчину по камерам, не дали делу ход, поскольку, как утверждает Павлова, на него ранее не поступало других жалоб. Вскоре блогер оказалась на той же станции метро и заметила того же мужчину, который снимал ноги другой девушки на эскалаторе.

В этот раз мужчину задержали, однако он отрицал, что у него в телефоне есть какие-либо фотографии. По словам Павловой, мужчине дали 15 суток ареста. Сам он работает айтишником, имеет жену и взрослых детей.