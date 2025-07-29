Россиянка выпрыгнула с пятого этажа и выжила

Когда Полине Шершневой было 15 лет, она прыгнула с пятого этажа и едва не погибла. Девушка хотела свести счеты с жизнью из-за травли в школе, предэкзаменационного стресса и одиночества. В результате она получила сотрясение мозга, сломала позвоночник, обе ноги и долго не признавалась, что прыгнула специально. Свою историю она рассказала «Холоду».

На пороге своего 16-летия Полина Шершнева из Череповца решила покончить с собой. Ее жизнь казалась ей невыносимой: ее травили в школе, мама и учителя оказывали на нее давление перед экзаменами, и ей не с кем было поделиться своими переживаниями. Единственным местом, где она чувствовала себя в безопасности, был цирк — с раннего детства она училась в цирковой студии и ездила вместе с цирком в увлекательные командировки. Учителя в студии называли ее «маленькой звездочкой», однако в школе ей внушали, что она «тупая циркачка», и спрашивали, накопила ли она деньги на покупку аттестата.

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Из-за ненависти к себе и одиночества Полина стала прибегать к селфхарму, а также употреблять алкоголь и наркотики. 5 июня 2017 года она поднялась на пятый этаж и, дождавшись, пока улица опустеет, прыгнула из окна на лестничной клетке.

«Я помню ощущение, которое появилось у меня, пока я летела. Мне было ужасно страшно, я боялась, что не выживу, и не помнила, зачем я это делаю. Последней моей мыслью было: “Я хочу жить!” Я зажмурилась и столкнулась с землей», — рассказывает Полина.

Она боялась, что на ней «поставят клеймо самоубийцы» и определят в психиатрическую больницу, и убедила всех в том, что ее падение было результатом несчастного случая. На восстановление у Полины ушло полгода, а выпускные экзамены ей пришлось сдавать в больнице. Она перенесла две операции, долго привыкала к металлоконструкции в спине и после снятия гипса не сразу встала на ноги.

После этого Полина долго восстанавливала свое ментальное здоровье. Она смогла поступить в цирковое училище в Москве, однако там не задержалась: ушла по собственному желанию после конфликта с руководством. Вернувшись в Череповец, Полина вновь стала употреблять наркотики и алкоголь. Она устроилась в ночной клуб танцевать гоу-гоу, но эта работа была сопряжена со сложностями: другие танцовщицы не приняли Шершневу в коллектив, после выступлений мужчины приглашали в отель и оскорбляли, когда она им отказывала.

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Полина выкладывала видео выступлений в соцсети, и таким образом смогла получить контракт как танцовщица и цирковая артистка для заграничных выступлений. В итоге она ушла из ночного клуба и сосредоточилась на своем блоге. Сейчас она работает танцовщицей на городских мероприятиях и проводит танцевальные мастер-классы.

Год назад Полина призналась себе в том, что ей нужна помощь, а алкоголь и наркотики — не выход. Она пошла к психотерапевту, избавилась от зависимостей и перестала скрывать, что хотела покончить с собой. Теперь она честно рассказывает о пережитом, чтобы помочь подросткам, которым так же тяжело, как было однажды ей. Подробнее читайте в новом материале «Холода».