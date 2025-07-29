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Общество

Посоветовавшая удаленщикам «поработать на СВО» чиновница извинилась за свои слова

2 минуты чтения 20:20

Руководитель Центра управления регионами (ЦУР) в Красноярском крае Екатерина Кузьминых посоветовала работникам на удаленке, которые могут потерять работу из-за проблем с интернетом, отправиться на работу на войну в Украине. Позже она опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», извинилась за свои слова и заявила, что ее комментарий не нужно воспринимать как официальное заявление.

Первый комментарий Кузьминых, в котором говорилось, что «на СВО всем работы хватит», появился под постом губернатора Красноярского края Михаила Котюкова в его телеграм-канале. В нем Котюков сообщил местным жителям, что ограничения в работе мобильного интернета были связаны с «необходимостью усиления мер безопасности в определенных территориях Красноярского края исходя из данных об оперативной обстановке и для профилактики сетевых угроз». 

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Кузьминых также посоветовала местным жителям «радоваться чистому небу и не жужжать». Те, в свою очередь, пожаловались, что связь не работает уже четыре дня.

После того, как Кузьминых посоветовала удаленщикам поработать на войне в Украине, некоторые участники чата потребовали отправить ее в отставку, назвали ее слова позором и предложили отправить на войну сначала ее детей.

Позже на странице Кузьминых во «Вконтакте» появился пост, в котором чиновница попросила ее извинить тех, кого «обидел» ее комментарий.

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«Справедливо, что человек, работающий на удаленке, страдает из-за отсутствия интернета ровно так же, как домохозяйка или водитель автобуса, или любой из нас. Понимаю это и хочу донести, что иногда дискомфорт от отсутствия связи можно потерпеть ради безопасности и сохранения жизни», — написала Кузьминых.

Чиновница также рассказала порталу «Красноярск онлайн», что многие ее друзья якобы находятся на войне в Украине. О ком именно шла речь, не уточняется. Кузьминых добавила, что считает возмущение жителей Красноярского края по поводу перебоев в работе интернета «избыточными» и «неуместными».

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