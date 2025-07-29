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Общество

СМИ рассказали о способах успешного перехода на четырехдневку

2 минуты чтения 19:18

Экономист и социолог Джульет Шор рассказала изданию Make it о том, как многие компании по всему миру перешли на четырехдневную рабочую неделю. Результаты этого эксперимента Шор описала в своей книге «Четыре дня в неделю».

Всего эксперт назвала три пункта, которые позволили, как пишет Make it, сотням компаний за последние пять лет внедрить режим работы с 32 рабочими часами в неделю и перевести на него около 8700 сотрудников без потери зарплаты.

Первый пункт — это сокращение количества совещаний и повышение их эффективности. По данным компании Microsoft, большинство сотрудников каждые две минуты отвлекаются на совещания, электронные письма и другие запросы. 

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Шор утверждает, что некоторые компании провели аудит календаря, чтобы определить, насколько они в действительности необходимы. В результате они заменили часть встреч на письменные уведомления. Также часть компаний установили дни или временные промежутки без совещаний, чтобы работники могли сосредоточиться на своих задачах.

Второй пункт, по словам Шор, — это повышение эффективности работы на производствах. В качестве примера эксперт привела британскую пивоварню Pressure Drop, руководители которой поощряли сотрудников «брать на себя» ответственность за процесс повышения эффективности своих рабочих задач. Руководство американской компании Advanced RV, производящей автодома, выяснило, с какими задачами лучше справляются ее сотрудники, и изменило распределение труда, чтобы позволить людям выполнять наиболее подходящую для них работу.

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Кроме того, компании начали глубже анализировать задачи и их соответствие миссии организаций. В результате руководство отказалось от некоторых задач, которые не приносили результата. Этот шаг освободил время для решения более важных вопросов.

Шор отметила, что большее количество свободного времени стимулирует сотрудников ценить свою работу, повышает их мотивацию и способствует общему успеху компаний.

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