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Общество

Мужчины считают женщин более привлекательным в период овуляции из-за запаха

2 минуты чтения 00:46 29 июля

Японские ученые выяснили, что женщины кажутся мужчинам более привлекательными в период овуляции из-за запаха. Благодаря ему мужчины становятся более расслабленными. Об этом сообщает The Times.

В ходе исследования ученые брали пот у 20 женщин на разных этапах менструального цикла. Исследователи обнаружили три соединения, концентрация которых увеличивалась во время овуляции.

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«Когда мужчины вдыхали смесь этих соединений и запах подмышек, они оценивали эти образцы как менее неприятные, а сопровождающие их изображения женщин — как более привлекательные и женственные», — рассказал соавтор работы и профессор биохимии в Токийском университете Казусигэ Тоухара. Отмечается, что мужчины не знали, какой именно запах они вдыхали каждый раз.

Исследование показало, что запах «повышает привлекательность женских лиц с низкой степенью привлекательности». Исследователи предположили, что этот феномен может быть более полезен тем, кто не обладает «высокопривлекательными лицами», чтобы «привлекать внимание противоположного пола в репродуктивный период».

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Тоухара добавил, что обнаруженные соединения также ​​подавляли увеличение количества амилазы — биомаркера стресса — в слюне мужчин. «Эти результаты предполагают, что запах тела может каким-то образом способствовать общению между мужчинами и женщинами», — считает исследователь.

В то же время, как пишет The Times, ученые отметили, что результаты их исследования не являются доказательством того, что люди вырабатывают феромоны. Существует теория, что люди, как и многие другие виды животных, могут выделять ароматы для привлечения партнеров, но она не была доказана с научной точки зрения.

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