Врачи оставили в теле ребенка полуметровую струну от катетера

Полуметровую струну от катетера обнаружили в теле девятилетнего казахстанца, который лечился в новосибирской больнице. В жалобе родителей мальчика, направленной в Следственный комитет, говорится, что врачи намеренно оставили введенную струну, так как не смогли ее извлечь обратно. Об этом пишет ТАСС.

«Обращение подается в связи с преступными действиями сотрудников Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н. Мешалкина, а именно оставления инородного тела (внутрисосудистого проводника) в теле несовершеннолетнего во время проведения оперативного вмешательства, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — сказано в заявлении.

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По словам родителей, ребенок страдает от сложного врожденного порока сердца. Весной семья прилетела из Казахстана в Россию на лечение. В центре Мешалкина во время операции пациенту ввели направляющую струну, по которой затем продвигается катетер. Сообщается, что после операции мальчику сделали рентген, который не обнаружил инородных предметов. Ребенок с семьей вернулся в Казахстан.

В заявлении говорится, что на родине мальчика госпитализировали. Во время рентгена казахстанские врачи обнаружили в теле пациента струну от катетера.

«Согласно имеющимся данным, включая анализ показателей динамики состояния пациента и рост легочной гипертензии, предполагается, что направляющая струна была оставлена в сосудистой системе намеренно — не случайно забыта, а именно оставлена вследствие невозможности ее извлечения, вероятно, начиная с 9 апреля. При этом медицинский персонал НМИЦ им. Мешалкина Минздрава России длительное время не информировал об этом ни пациента, ни его представителей», — сказано в жалобе родителей мальчика.

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Мать пострадавшего мальчика Вероника Субач рассказала, что связалась с новосибирским медцентром, где ей ответили, что нужно подать обращение через официальный сайт. Однако, по ее словам, такая возможность доступна только гражданам России. «Я лечащего врача поставила об этом в известность. С тех пор молчание», — сказала она.

В региональном управлении СК сообщили, что следователи начали процессуальную проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК). Доклад о ходе проверки потребовал глава СК Александр Бастрыкин.