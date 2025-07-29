Россияне назвали главные источники стресса на работе

Большинство работающих россиян считают главным источником стресса на работе поведение своих коллег. Так ответили 14% участников опроса сервиса SuperJob. Руководителя и его отношение к подчиненным считают основной проблемой на работе 13% россиян. О полном отсутствии стресса на работе сказали только 8% опрошенных.
Коллег и руководство назвали главным источником стресса по 11% мужчин. При этом 19% женщин ответили, что коллеги беспокоят их больше всего, а 16% сотрудниц переживают главным образом из-за поведения начальника.
Авторы исследования указали, что ответить на вопрос о главном источнике стресса можно было как угодно, и в категорию «поведение коллег» в том числе включили ответы об их токсичности, грубости, склонности к сплетням, недоброжелательности, стервозности, глупости и суетливости.
На третьем месте у мужчин оказались ответы о непрофессионализме коллег и руководства (по 8%). По 7% женщин сказали, что их беспокоит непрофессионализм коллег и поведение клиентов. На руководство пожаловались только 2% женщин, а на поведение клиентов — 3% мужчин.
Размер зарплаты больше всего тревожит 6% респондентов, при этом среди мужчин недовольных своим доходом оказалось 7%, а среди женщин — 5%. По 4% опрошенных пожаловались на постановку задач руководством, большую нагрузку и неорганизованность в компании.
Остальные варианты называли менее 2% опрошенных. Например, они говорили об отсутствии работы, задержках зарплат, невыполнимых сроках для задач, графике работы, совещаниях и шуме.