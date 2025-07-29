Европа согласилась на поставки угля из Казахстана через российские порты

Власти Евросоюза сделали исключение в 18 пакете санкций против России в отношении нескольких портов страны для того, чтобы осуществлять транзит в страны-члены блока угля из Казахстана. Об этом, как передает агентство «Интерфакс», сообщили в пресс-службе казахстанского министерства торговли и интеграции.

Там уточнили, что запрет на сделки с рядом российских портов был введен Евросоюзом в феврале 2025 года в рамках 16 пакета санкций. Эта мера поставила под угрозу поставки угля из Казахстана в ЕС, так как среди портов, попавших под запрет, оказался, в частности, порт Усть-Луга, который исторически используется как ключевая точка транзита казахстанского угля в Европу.

В 15 лет я выпрыгнула с пятого этажа Моя жизнь была невыносима, я хотела умереть. А потом долго не признавала, что сделала это специально Общество 24 минуты чтения

В связи с этим правительство Казахстана официально обратилось к Еврокомиссии с призывом внести соответствующие изменения в санкционный режим ЕС. «По итогам проведенных переговоров в рамках 18-го пакета санкций европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля», — говорится в сообщении пресс-службы казахстанского ведомства.

Этих девочек воспитывают как мальчиков Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей Мир 13 минут чтения

При этом там отметили, что исключения из санкционных правил будут возможны при соблюдении нескольких условий. Так, поставляемый через российские порты уголь должен иметь исключительно казахстанское происхождение, а право собственности на него не может принадлежать резидентам стран, на которые распространяются введенные ЕС ограничения. Кроме того, российские порты могут использоваться только как территория транзита, погрузки или отправки, но не закупки или производства поставляемого угля.