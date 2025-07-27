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Экономика

Российский секонд-хенд потерял популярность из-за зумеров

2 минуты чтения 19:19 27 июля

Стремительный рост популярности российских ресейл-платформ с брендовой, но подержанной одеждой, обувью и аксессуарами, резко замедлился. Аналитики МТС AdTech связывают это со снижением интереса зумеров к брендовой одежде. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, в первой половине 2025 года активность пользователей на сайтах перепродажи различных товаров выросла всего на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в январе—июле 2024 года этот показатель увеличился на 93% год к году. 

Кроме того, замедлился и рост среднего чека на таких сервисах. В первом полугодии 2024 года он был в среднем на 32% выше, чем в онлайн-магазинах масс-маркета, а в январе—июле 2025 года — лишь на 21%.

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Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева объяснила рост интереса к секонд-хенду в 2024 году эффектом отложенного спроса. По ее словам, после волны ограничений и колебаний валютных курсов в 2022–2023 годах многие потребители стремились приобрести качественные брендовые вещи, которые еще можно было найти по прежним ценам или по более выгодным, чем в бутиках.

В 2025 году тренд стал меняться, что, по мнению Косаревой, «связано, как ни странно, со сменой поколений».

«Дело в том, что для зумеров, которые начинают зарабатывать и становятся потребителями fashion-товаров, бренды часто не имеют такой статусности, как для их родителей. Для этой части потребителей важнее функциональность, эстетика и цена», — объяснила она. 

При этом, по словам эксперта, «зумеры не видят ничего плохого в покупке реплик брендовых вещей на маркетплейсах». Уровень качества таких вещей растет и почти не уступает оригинальным вещам, считает Косарева.

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Тем не менее именно зумеры составляют ядро аудитории ресейл-сервисов. По данным МТС AdTech, доля покупателей в возрасте от 18 до 34 лет в ресейле составляет около 40%, тогда как в массмаркете — 34%. При этом покупатели в возрасте от 35 до 54 лет, наоборот, чаще выбирают магазины массовых брендов. Их доля там достигает 47%, тогда как в ресейле — 43%.

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