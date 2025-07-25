Заключенный получил высокую должность в успешном стартапе из Сан-Франциско

Американец Престон Торп получил высокооплачиваемую работу в венчурном стартапе Turso из Сан-Франциско. Параллельно он отбывает 11-й год тюремного срока за преступления, связанные с наркотиками. Историю программиста-заключенного публикует TechCrunch.

По информации издания, Торп получил свой первый срок в 20 лет. Позже он вышел из тюрьмы, но уже через 14 месяцев был снова арестован и осужден. Сейчас мужчина находится в тюрьме Mountain View штата Мэн и участвует в экспериментальной программе — она позволяет заключенным с хорошим поведением работать удаленно на внешние компании. Там же, в тюрьме, американец самостоятельно начать изучать программирование и дистанционно поступил в университете.

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Позже он стал волонтером в open source-проекте компании по разработке баз данных Turso. Торп регулярно вносил код и другие улучшения через платформу GitHub и делал это настолько хорошо, что его заметил и пригласил на работу гендиректор Turso Глаубер Коста. «Я посмотрел его профиль на GitHub, и там он упомянул, что находится в заключении. Это что-то такое, с чем я прежде не сталкивался», — рассказал Коста в беседе с TechCrunch.

Сейчас Торп работает в Turso на полной ставке и занимает должность ведущего инженера-программиста. «Когда люди узнают, сколько он зарабатывает, у них отвисает челюсть», — говорит глава департамента исправительных учреждений Мэна Рэндалл Либерти. Точную сумму он не назвал. По данным издания, 10% своего дохода Престон Торп, как и другие участники экспериментальной программы, обязан отдавать государству, а также тратить на выплаты назначенных судом штрафов и компенсаций пострадавшим.

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Торп говорит, что возможность работать и учиться изменила его отношение к жизни. «Я махнул на себя рукой. Но когда попал в тюрьму в Мэне, вдруг почувствовал, что, может быть, еще не все кончено. Я решил, что добьюсь чего-то», — рассказал он TechCrunch.

По данным департамента исправительных учреждений штата Мэн, участие в подобных программах заметно снижает вероятность повторного заключения. В среднем по США уровень рецидива может достигать 60%, тогда как в Мэне он составляет 21–23% среди мужчин и 9% среди женщин. Особенно эффективным считается получение высшего образования. Среди тех, кто проходил обучение во время заключения, практически никто не вернулся в тюрьму.