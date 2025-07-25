Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в 2025 году

Наиболее высокие зарплатные предложения в первые шесть месяцев этого года зафиксированы в сферах строительства и недвижимости, транспорта и логистики, а также в производстве и агропроме. Такие данные приводятся в исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», данные которого публикует РИА «Новости».

Так, по итогам первого полугодия 2025 года, лидером по уровню зарплатных предложений стала сфера строительства и недвижимости. Средняя предлагаемая зарплата по вакансиям в этом сегменте в России составила 97,6 тысячи рублей в месяц.

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«На втором месте по зарплатным предложениям оказалась отрасль транспорта и логистики с показателем 93,5 тысячи рублей в месяц, а на третьем месте — производство и агропром со средним зарплатным предложением 89,8 тысячи рублей в месяц», — говорится в исследовании.

На четвертом месте по уровню зарплат оказались вакансии для соискателей без опыта — 83,5 тысячи рублей, а на пятом — сфера услуг. Там соискателям предлагали в среднем 81,7 тысячи рублей.

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Кроме того, по темпам роста зарплатных предложений за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года лидирует сфера услуг — средний уровень предложений там вырос на 20% в годовом выражении. На втором месте — финансы и страхование с ростом на 14,3%, а третью позицию заняла сфера культуры, образования и государственной службы, где рост составил 13,6%. В пятерку также вошли транспорт и логистика (+13%) и вакансии, не требующие опыта работы (+12,8%).