Украина выдала России перешедшего на сторону ВСУ студента

Украина выдала России вступившего в один из батальонов вооруженных сил Украины (ВСУ) 21-летнего россиянина Алексея Герасимова, он уже включен в список «террористов и экстремистов» и находится в СИЗО, сообщает «Верстка».

Журналисты отмечают, что Герасимова передали России в рамках состоявшегося в конце мая обмена военнопленными и гражданскими в формате «1000 на 1000». Мужчина вступил в «Сибирский батальон» ВСУ, который продолжает попытки привлечь россиян на службу в войсках Украины. Руководство батальона не ответило на запрос «Верстки» о комментарии.

Как понять логику мясорубки? Что говорит нам военный новояз, и за что генералы получают награды и повышения Политика 7 минут чтения

При этом Герасимов не успел поучаствовать в боевых действиях. Согласно документам украинского суда, он перешел границу между Россией и Украиной 23 января 2024 и заявил местным жителям, что хотел бы воевать за их страну. После этого мужчина оказался на базе РДК, позже попав в ряды другого подразделения.

Сослуживцы отметили, что Герасимов не принимал участия в тренировках «Сибирского батальона» — почти все время он проводил за ноутбуком и играл в шахматы. «Верстка» пишет, что руководство батальона якобы затягивало заключение контракта с россиянином, что продолжалось семь месяцев. Именно это и могло послужить причиной для отказа Герасимова от занятий.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию» Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды Общество 9 минут чтения

В августе 2024 года суд в Черниговской области вынес решение о помещении Герасимова в пункт временного пребывания для иностранцев с целью последующей депортации. Сотрудники «Сибирского батальона», как стало известно из документов, заявили о том, что не смогли заключить с мужчиной контракт из-за «нелегального пересечения границы». Сам Герасимов планировал находиться в миграционной тюрьме до конца войны или уехать в Европу.

Герасимов также обращался в правозащитные организации с просьбой помочь с оформлением гуманитарной визы, но ему якобы отказали. В итоге мужчина оказался в списках на обмен среди других россиян, содержащихся в миграционных центрах. Источники рассказали журналистам, что на Герасимова уже завели уголовное дело по статье о терроризме.