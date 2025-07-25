Товары 18+ начнут продавать в сети по биометрии

Российские власти планируют запустить пилотный проект, который позволит продавать товары с возрастными ограничениями через маркетплейсы с обязательным подтверждением возраста с помощью биометрии. Соответствующее поручение, поддержанное Владимиром Путиным, вице-премьер Дмитрий Григоренко направил в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль 8 июля. Об этом сообщают «Ведомости».

«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста. Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы», — сказал изданию Григоренко.

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На начальном этапе проект не затронет онлайн-продажу алкоголя и табака, которая сейчас запрещена, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. При этом он не исключил, что если пилотный проект окажется успешным, то торговать такой продукцией в сети в подтверждением возраста биометрией могут легализовать.

В «Яндекс Маркете» изданию рассказали, что изучают параметры пилотного проекта. В Wildberries считают биометрию полезной, но подчеркивают, что для товаров 18+ она избыточна, так как на платформе уже действуют свои меры контроля. В Ozon от комментариев отказались.

В свою очередь, глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров считает, что использование биометрии для подтверждения возраста покупателей в сети позволит автоматизировать этот процесс и реже сталкиваться с поддельными документами. По его словам, предложенная мера станет стимулом для развития рынка онлайн-продажи алкоголя, который позволит маркетплейсам расширить ассортимент, а государству получать дополнительные налоговые отчисления.

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Сервис биометрической идентификации уже готов к внедрению, пишут «Ведомости». Так, в третьем квартале 2025 года его планируют запустить не только в интернет-магазинах, но и вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания. При продажах в сети возраст будут проверять как при оформлении заказа, так и при его получении.