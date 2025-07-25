EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Товары 18+ начнут продавать в сети по биометрии

2 минуты чтения 09:22 | Обновлено: 09:29

Российские власти планируют запустить пилотный проект, который позволит продавать товары с возрастными ограничениями через маркетплейсы с обязательным подтверждением возраста с помощью биометрии. Соответствующее поручение, поддержанное Владимиром Путиным, вице-премьер Дмитрий Григоренко направил в Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль 8 июля. Об этом сообщают «Ведомости». 

«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста. Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы», — сказал изданию Григоренко. 

Я разоблачаю мошенников в интернете
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
Общество16 минут чтения

На начальном этапе проект не затронет онлайн-продажу алкоголя и табака, которая сейчас запрещена, сказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. При этом он не исключил, что если пилотный проект окажется успешным, то торговать такой продукцией в сети в подтверждением возраста биометрией могут легализовать.

В «Яндекс Маркете» изданию рассказали, что изучают параметры пилотного проекта. В Wildberries считают биометрию полезной, но подчеркивают, что для товаров 18+ она избыточна, так как на платформе уже действуют свои меры контроля. В Ozon от комментариев отказались. 

В свою очередь, глава совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров считает, что использование биометрии для подтверждения возраста покупателей в сети  позволит автоматизировать этот процесс и реже сталкиваться с поддельными документами. По его словам, предложенная мера станет стимулом для развития рынка онлайн-продажи алкоголя, который позволит маркетплейсам расширить ассортимент, а государству получать дополнительные налоговые отчисления.

Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
Мир6 минут чтения

Сервис биометрической идентификации уже готов к внедрению, пишут «Ведомости». Так, в третьем квартале 2025 года его планируют запустить не только в интернет-магазинах, но и вендинговых автоматах и на кассах самообслуживания. При продажах в сети возраст будут проверять как при оформлении заказа, так и при его получении.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования