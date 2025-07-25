Россияне стали покупать меньше арбузов из соображений экономии

Продажи арбузов в России 8-21 июля сократились на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса T-Pay. Сокращение спроса на арбузы подтвердил изданию источник на рынке плодоовощной продукции.

Россияне стали покупать меньше арбузов, чтобы сократить расходы, сказала изданию глава проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Она добавила, что также на 5-9% по сравнению с прошлым годом сократился спрос на клубнику и черешню. По ее словам, цены на клубнику выросли на 24%, а на черешню — на 38%.

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Продажи дынь в июле при этом выросли на 7%, подсчитали аналитики T-Pay. По данным исследовательской компании NTech, средняя розничная цена килограмма дыни на неделе 14-20 июля составляла 106,7 рублей за килограмм. Это на 9% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 5% ниже прошлогодней цены.

NTech сообщает, что килограмм арбуза в среднем стоил 47,9 рублей за килограмм. По сравнению с неделей 7-13 июля розничная цена упала на 8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1%.

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В прошлом году «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Маркета» сообщил, что цена за килограмм арбуза резко выросла по сравнению с 2023 годом. В июле-августе позапрошлого года арбузы стоили 57 рублей за килограмм, а в этот же период 2024 года — 68 рублей. При этом число проданных арбузов тогда выросло на 3% относительно 2023 года.

Вчера группа X5, которой принадлежат магазины «Пятерочка» и «Перекресток», заявила, что остановила закупку кондитерской продукции компании Mars из-за цен, которые, по мнению X5, превышают рыночные. В том числе к сентябрю торговые сети могут убрать с полок батончики Snickers и Twix, драже M&M’s, жвачку Orbit и конфеты «Коркунов».