СМИ рассказали о поддерживающем романтику в отношениях занятии

Писатель и журналист Кит Стюарт, который пишет для британской газеты The Guardian о видеоиграх, рассказал, что это занятие стали чаще использовать для поддержания романтики в отношениях.

В своей колонке Стюарт ссылается на программу «Женский час» на Radio 4, посвященную роли женщин в индустрии видеоигр. В ней ведущая Нуала Макговерн зачитала ответы слушателей на вопрос «Почему вы играете в видеоигры?»

В одном из них неназванная женщина рассказала, что сблизилась с мужем благодаря видеоиграм. «Мы играли в Borderlands 2, в наш медовый месяц, пока копили на фиксированный первоначальный взнос, а теперь, когда у нас маленький ребенок, мы продолжаем исследовать истории, открывать новые миры, разгадывать тайны», — говорилось в ответе слушательницы.

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По ее словам, в видеоиграх есть «недооцененная романтика». Сам Стюарт отметил, что среди его друзей многие познакомились со своими партнерами благодаря играм. Эти люди, по его словам, считают видеоигру «гораздо более фактурным и захватывающим опытом», чем совместный просмотр кино.

Журналист добавил, что многие пары рассказывали ему, как они играли в игры в жанре Survival Horror (хоррор на выживание). Некоторые из них, например, Resident Evil и Silent Hill, предназначены для одного игрока. При этом совместное прохождение таких игр — это способ уменьшить страх. Также в процессе происходит физическое взаимодействие между людьми, когда они по очереди используют джойстики, «передавая их из рук в руки, словно личный подарок».

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Кроме того, Стюарт считает, что во время игры с возлюбленными люди могут посмотреть на человека по-новому и узнать, на что он способен. «Полезно знать, что ваш партнер блестяще решает пространственные головоломки или что он решителен и находчив, когда сталкивается со сложными задачами. Как минимум, это показатель того, как именно все пойдет, когда вы вместе соберете книжную полку IKEA», — пишет журналист.

Он также напомнил, что ранее консультант из Великобритании Элли Финч допустила, что она будет применять в своей практике видеоигры, в том числе использовать игру Minecraft, при проведении парной терапии.