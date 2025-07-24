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Общество

Эксперт назвал необходимые для долгой и здоровой жизни привычки

2 минуты чтения 21:49 24 июля

Директор Лаборатории долголетия и рака в Институте молекулярной онкологии IFOM в Милане и директор Института долголетия Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Вальтер Лонго рассказал о четырех привычках, которые людям необходимо выработать, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь. Об этом сообщает CNBC.

Лонго заявил, что ему «хотелось бы дотянуть до 120», и он следует тем принципам, о которых говорится в материале.

Первой привычкой эксперт назвал употребление по большей части растительной пищи. «Я рекомендую то, что называю диетой долголетия, которая включает в себя множество разных компонентов», — утверждает Лонго. Такая диета, по его словам, подразумевает преимущественно веганский рацион, большое количество овощей и небольшое количество фруктов, а также орехи, бобовые, цельные зерна и рыбу три-четыре раза в неделю.

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Лонго советует людям в возрасте от 20 до 70 лет не есть красное и белое мясо и употреблять минимум яиц, сыра и продуктов животного происхождения.

Вторая привычка, о которой говорит Лонго, — голодание в течение 12 часов в день. «Я рекомендую 12 часов голодания ежедневно. Допустим, вы едите между 8 утра и 8 вечера или между 7 утра и 7 вечера», — рассказал исследователь. 

Он добавил, что сам придерживается диеты, имитирующей голодание, которая предполагает употребление продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров и низким содержанием калорий, белков и углеводов. После пяти дней такой диеты Лонго советует вернуться к обычному рациону на оставшиеся два дня в неделе.

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Далее он рекомендует заниматься спортом по 150 минут в неделю и часто ходить пешком. По его словам, такая физическая нагрузка оказывает положительное влияние на состояние здоровья в целом. «Помимо этого, я добавляю час ходьбы в день. Поднимаюсь и спускаюсь по лестнице. Будьте активны в дополнение к 150 минутам», — рассказал Лонго.

Последней привычкой эксперт назвал хороший сон и психическое здоровье. «Очень важно хорошо высыпаться», — утверждает Лонго, но отмечает, что медицина сна не является его специализацией. В то же время он подчеркивает важность полноценного сна для общего благополучия.

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