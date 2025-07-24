Эксперт назвал главную черту высокоинтеллектуальных людей

Нейробиолог Джозеф Джебелли в своей книге «Мозг в состоянии покоя» рассказал, что главной чертой высокоинтеллектуальных людей можно считать одиночество. Об этом сообщает CNBC.

По данным издания, Джебелли начал изучать нейробиологию времени, руководствуясь своими предыдущими исследованиями в этой области, а также из-за «токсичных отношений [его] семьи с работой».

Ученый выяснил, что одиночество может стимулировать различные творческие способности, давая необходимое пространство для развития идей. Так, уединение часто может требоваться для выполнения таких задач, как письмо, игра на пианино, живопись, садоводство, молитва или медитация.

Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию» Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды Общество 9 минут чтения

Джебелли утверждает, что в моменты одиночества нейронная сеть человеческого мозга по умолчанию занята формированием новых синаптических связей. Это укрепляет уже имеющиеся навыки и способность усваивать новую информацию, а также развивает креативность.

Исследователь отмечает, что многие успешные люди, которых считают умнейшими в мире, предпочитали проводить время в одиночестве. В качестве примера он привел Билла Гейтса, который в первые годы существования Microsoft дважды в году уединялся в загородном доме в компании книг. Гейтс называл эти поездки «неделями размышлений». В это время к нему не могли входить ни сотрудники, ни члены семьи.

Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу» Мир 7 минут чтения

Джебелли добавил, что не существует точно установленного количества времени, которое человеку рекомендуется проводить в одиночестве, но отметил, что чем больше удается уединиться, особенно когда человек ощущает в этом потребность, тем лучше.

Эксперт также дал несколько советов по тому, как лучше организовать времяпрепровождение в одиночестве. Он считает, что людям стоит планировать поездки в одиночестве, несмотря на то, что поначалу это может показаться сложным. Кроме того, Джебелли порекомендовал начинать с недолгих ежедневных уединений, убедиться в том, что человеку подходит его круг общения, оставшись в одиночестве, размышлять о своих переживаниях и чувствах, а также заниматься тем, что изначально не предполагает компании, например, ходить пешком, вести дневник или заниматься йогой.