Десятки тысяч российских учителей могут остаться без работы из-за «демографической ямы»

Снижение количества учащихся в российских школах, вызванное так называемой «демографической ямой», может оставить без работы десятки тысяч учителей. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные исследования, проведенного профсоюзом «Учитель».

Авторы исследования, опираясь на статистику рождаемости, подсчитали, что уже в новом учебном году в России в первые классы пойдет на 100 тысяч учеников меньше, чем в прошлом, а количество учащихся в 1-4 классах школ сократится на 346,7 тысячи человек.

В последующие годы сокращение числа учеников начальной школы ускорится. Так, в 2026/27 учебном году в первый класс пойдет на 429,7 тысячи меньше детей, чем годом ранее, а в 2027/28 число первоклассников станет сократится еще на 411 тысяч человек.

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По словам оргсекретаря профсоюза Ольги Мирясовой, в 2024 году на одного педагога начальной школы приходилось 20 обучающихся. Таким образом, в новом учебном году «лишними» окажутся примерно 17,3 тысячи учителей начальных классов, в 2026–2027 годах — еще почти 21,5 тысячи учителей, а год спустя — еще 20,5 тысячи.

«Часть из них может перейти в среднюю школу — после повышения квалификации, где ближайшие три года кадры еще будут востребованы», — отметила она.

Однако, начиная с 2028 года сокращение числа учащихся затронет и 5–9 классы, пишет газета. Так, количество учеников средней школы с 2028 по 2031 год уменьшится в общей сложности на 1,4 миллиона детей.

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Сокращение числа детей, идущих в школу, вызвано так называемой «демографической ямой» — то есть падением рождаемости в России, зафиксированном в 1990-х годах, пояснила «Известиям» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

По ее словам, матери нынешних первоклассников родились в конце 1990-х годов. «Это самое дно нашей демографической ямы. А раз нет мам, то нет и детей», — пояснила она.

Егорова также отметила, что еще одним фактором, негативно влияющим на уровень рождаемости, является сокращение среднего числа детей в семьях. В качестве примера она привела Татарстан, который ранее считался регионом, где в семьях как правило воспитывают по трое детей. Однако сейчас, по словам эксперта, там становится все больше семей, в которых лишь один ребенок.