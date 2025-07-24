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Экономика

Второй крупнейший автопроизводитель сократит рабочую неделю из-за кризиса

2 минуты чтения 18:50

Горьковский автозавод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде с начала августа перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за «рыночной ситуации». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Сокращение рабочей недели в пресс-службе ГАЗа объяснили критическим падением рынка коммерческого транспорта. «В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов»,— заявили представители завода.

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Как пишет издание, ГАЗ перейдет на четырехдневную неделю после планового оплачиваемого отпуска сотрудников с 21 июля по 3 августа. В это время на заводе проведут модернизацию и сервисное обслуживание оборудования, в частности установят новые роботизированные комплексы в нескольких отделах.

В пресс-службе отметили, что сокращение рабочей недели должно помочь сохранить рабочие места на предприятии, а также адаптироваться под нынешние рыночные условия и обеспечить равномерную нагрузку на все производства. При этом завод обещает сохранить все льготы, которыми сейчас пользуются его сотрудники.

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Представители ГАЗа добавили, что работников могут перевести обратно на пятидневную рабочую неделю, если ситуация на рынке улучшится. С сентября режим работы завода будет определяться ежемесячно.

Ранее другой крупнейший производитель автомобилей «АвтоВАЗ» объявил о сокращении рабочей недели. Там такое решение тоже объяснили падением российского рынка, а также высокой ключевой ставкой и поставками в страну большого количества зарубежных машин.

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