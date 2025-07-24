Второй крупнейший автопроизводитель сократит рабочую неделю из-за кризиса

Горьковский автозавод (ГАЗ) в Нижнем Новгороде с начала августа перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за «рыночной ситуации». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу завода.
Сокращение рабочей недели в пресс-службе ГАЗа объяснили критическим падением рынка коммерческого транспорта. «В условиях высокой ставки ЦБ и недоступности финансовых инструментов для приобретения автомобилей падение рынка по итогам первого полугодия составило почти 40% в сегменте среднетоннажных грузовиков, 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов»,— заявили представители завода.
Как пишет издание, ГАЗ перейдет на четырехдневную неделю после планового оплачиваемого отпуска сотрудников с 21 июля по 3 августа. В это время на заводе проведут модернизацию и сервисное обслуживание оборудования, в частности установят новые роботизированные комплексы в нескольких отделах.
В пресс-службе отметили, что сокращение рабочей недели должно помочь сохранить рабочие места на предприятии, а также адаптироваться под нынешние рыночные условия и обеспечить равномерную нагрузку на все производства. При этом завод обещает сохранить все льготы, которыми сейчас пользуются его сотрудники.
Представители ГАЗа добавили, что работников могут перевести обратно на пятидневную рабочую неделю, если ситуация на рынке улучшится. С сентября режим работы завода будет определяться ежемесячно.
Ранее другой крупнейший производитель автомобилей «АвтоВАЗ» объявил о сокращении рабочей недели. Там такое решение тоже объяснили падением российского рынка, а также высокой ключевой ставкой и поставками в страну большого количества зарубежных машин.