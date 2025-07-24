Пожилых глав государств назвали угрозой мировой стабильности

Во второй половине 2020-х мир оказался в руках лидеров преклонного возраста. Семидесятилетние политики управляют большей частью населения Земли, значительными территориями и основными военными потенциалами. Об этом пишет колумнист и заместитель редактора Financial Times (FT) Джанан Ганеш.

Он обращает внимание, что многим мировым лидерам уже за 70. В их числе — президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и Владимир Путин, а также президент Турции Реджеп Таип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. При этом лидеру Ирана Али Хаменеи — 86 лет, а президентам Нигерии и Индонезии — по 73 года.

«Все они — старше Рональда Рейгана в момент его избрания, когда его возраст (69 лет) казался пределом допустимого», — отмечает Ганеш.

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Старение мировых лидеров становится фактором дестабилизации в мире, подчеркивает журналист. Он считает, что у глав государств преклонного возраста остается слишком мало времени, чтобы оставить «историческое наследие». В то же время, как отмечается, если их решения будут катастрофическими, то они почти не понесут личных потерь.

В качестве примеров такого наследия в колонке приводятся объединение материкового Китая с Тайванем, попытки России вернуть себе влияние после проигрыша в Холодной войне, а также стремление Трампа быстро завершить войну в Украине и радикально изменить мировую торговлю. Все это Ганеш называет характерными чертами политиков, спешащих войти в учебники истории.

Старость, вопреки ожиданиям, не всегда приносит осторожность, пишет журналист, он считает, что их возраст, напротив, может придавать смелости. Причем, по его мнению, это утверждение справедливо как для лидеров, так и для их избирателей.

Именно пожилые люди голосовали за Трампа в США и за Brexit в Великобритании, говорится в колонке. Однако главная проблема — даже не в действующих лидерах, а в том, что режимы, которые они строили десятилетиями, могут оказаться уязвимыми в момент их ухода.

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«В демократических странах, по крайней мере, существует определенный процесс — если Трамп решит соблюдать 22 поправку, — но каков план преемственности для Путина или Си?» — задается вопросом колумнист FT.

На этом фоне Европа выглядит исключением, подчеркивается в статье. Несмотря на самый высокий медианный возраст населения в мире, лидеры стран ЕС остаются сравнительно молодыми. Ганеш предполагает, что дело в устройстве самой европейской политики, где государство воспринимается не как «семья», требующая сильной фигуры во главе, а как технократическая система управления, ориентированная на устойчивое развитие и мир.

Тем не менее на фоне войны в Украине Британия и Германия уже избрали сравнительно немолодых премьеров — Кир Стармеру и Фридриху Мерцу около 60 лет.