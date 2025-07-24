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Общество

Разработан препарат для борьбы с послеродовой депрессией

2 минуты чтения 18:57 24 июля

Женщинам с послеродовой депрессией в США начали предлагать новые таблетки под торговой маркой Zurzuvae (зуранолон). Они облегчают тяжелые симптомы и, в отличие от привычных антидепрессантов, начинают действовать уже через 3-4 дня при курсе длительностью 14 дней. Однако есть побочные эффекты, сообщает The News York Times.

По информации газеты, зуранолон представляет собой синтетический аналог стероидного гормона аллопрегнанолона. Послеродовая депрессия, по словам врачей, часто связана с резким снижением уровня этого гормона после появления ребенка на свет. Препарат Zurzuvae, таким образом, призван выровнять гормональный дисбаланс.

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Клинические испытания показали, что примерно 60% женщин с послеродовой депрессией заметили значительное улучшение после новых таблеток. Однако врачи отмечают, что не все пациенты реагируют одинаково.

Газета приводит в пример историю 30-летней американки Саманты Коун, которая через несколько месяцев после рождения сына пережила сильнейший кризис и совершила попытку суицида. Прием зуранолона помог ей уже на четвертый день почувствовать «ясность в голове, как будто исчезли навязчивые мысли о том, что она недостаточно хороша». Другая пациентка вынуждена была прекратить лечение на середине курса из-за непреодолимого чувства сонливости. Врачи, опрошенные изданием, предупреждают, что седативный эффект является довольно распространенным побочным эффектом Zurzuvae, поэтому пациенткам рекомендуют не водить машину во время лечения и не оставаться с детьми в одиночестве. 

Еще одна женщина отметила улучшение во время курса, но симптомы депрессии вернулись спустя месяц. В таких случаях препарат рассматривается как временная помощь до начала долгосрочного лечения, отмечает The News York Times.

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Новый препарат для борьбы с послеродовой депрессией стоит около 16 тысяч долларов за 14-дневный курс и отпускается только через специализированные аптеки, поэтому для многих пока остается недоступным. Производители продолжают клинические исследования, чтобы свести к минимуму побочные эффекты.

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